Lotto 0, Commissione Istruzione: "Priorità riapertura in sicurezza" Esposito: “Servono atti concreti e tempi certi”

Si è svolta oggi la riunione della Commissione Istruzione e Famiglie, presieduta da Aniello Esposito, dedicata alla situazione del plesso Lotto O. All’incontro hanno preso parte l’assessora all’Istruzione Maura Striano, il presidente della Municipalità VI Sandro Fucito, le organizzazioni sindacali e gli uffici competenti.

Dal confronto è emersa una priorità condivisa: garantire la riapertura e la piena fruizione della scuola in condizioni di assoluta sicurezza per alunni, docenti e personale.

Il nodo delle risorse

Nel corso del dibattito, l’assessora Striano ha ribadito che l’Amministrazione centrale è a supporto delle Municipalità per gli interventi di manutenzione ordinaria. Nei casi di criticità più rilevanti, viene richiesta una delibera di prelievo dal fondo di riserva da sottoporre alla Giunta.

Particolare attenzione è stata confermata per la Municipalità VI, tra le più complesse sotto il profilo strutturale e con il maggior numero di interventi finanziati attraverso il PNRR. Il problema strutturale, ha sottolineato l’assessora, resta la carenza di risorse economiche e di personale a disposizione delle Municipalità.

Gli interventi tecnici

Il Servizio Edilizia Scolastica ha escluso qualsiasi contrapposizione tra centro e Municipalità, chiarendo che le prove di carico al Lotto O sono state effettuate a dicembre perché la delibera di prelievo dal fondo di riserva è arrivata a metà settembre.

Con 300mila euro sono state finanziate le prove di carico del Lotto O e il consolidamento del solaio della Scuola Nuova. Per il plesso sono inoltre previsti ulteriori interventi per garantire decoro e sicurezza prima del rientro, tra cui la rimozione precauzionale di elementi architettonici che destano preoccupazione, come il timpano sulla facciata dell’edificio. Anche queste opere saranno oggetto di un nuovo prelievo dal fondo di riserva.

L’impegno politico

Nelle conclusioni, il presidente Esposito ha sottolineato la necessità di tradurre l’impegno politico e amministrativo in atti concreti, tempi certi e verifiche costanti, affinché il diritto allo studio sia garantito in ambienti sicuri e adeguati.

Esposito ha inoltre assunto personalmente l’impegno di seguire l’iter della delibera per il prelievo dal fondo di riserva, così da assicurare le risorse necessarie alla messa in sicurezza della scuola del Lotto O non solo nell’immediato, ma anche in prospettiva futura.