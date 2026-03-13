A Napoli arrivano 300 nuove telecamere di videosorveglianza Lo ha annunciato il sindaco Manfredi: "Gara aggiudicata"

Partirà tra maggio e giugno il piano di potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino a Napoli. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha confermato l’avvenuta aggiudicazione della gara e la firma del contratto con l’azienda incaricata dei lavori.

Il progetto prevede una prima fase con l’installazione di circa 300 telecamere, che saranno collegate alla sala di controllo della Questura di Napoli.

L’obiettivo è rafforzare il monitoraggio del territorio e migliorare il coordinamento operativo con le forze dell’ordine, contribuendo a una maggiore sicurezza urbana.

Il sindaco ha sottolineato come l’intervento rientri in un più ampio programma di potenziamento dei sistemi di sorveglianza, caratterizzato da iter tecnici e autorizzativi articolati.

I progetti, infatti, richiedono una serie di passaggi amministrativi e il collegamento con le infrastrutture tecnologiche già in uso alle forze dell’ordine.

L’iniziativa si inserisce nelle strategie dell’amministrazione comunale per incrementare la prevenzione e il controllo del territorio attraverso strumenti tecnologici avanzati.

Il completamento della prima tranche rappresenterà un passaggio significativo nel rafforzamento del sistema integrato di sicurezza della città.