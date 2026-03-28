Legalità e giustizia, Maresca: "Ci aspettano tempi duri e sfide difficili"

Si rafforza la rete nazionale per la diffusione della cultura della legalità. L'unione nazionale italiana antimafia amplia la propria rete sul territorio e annuncia la nomina di 35 nuovi delegati territoriali e tematici, con l'obiettivo di rafforzare la diffusione della cultura dell'antimafia, della legalità e della giustizia sociale in tutta Italia.
Un passo significativo per l'associazione, che continua a investire nella formazione, nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento attivo delle comunità locali, in un momento in cui i fatti di cronaca legati alle aggressioni che vedono protagonisti minori impongono un intervento formativo e valoriale non più rinviabile.
"Grazie a tutti i sostenitori di Unica ed un grande in bocca al lupo ai nuovi 35 delegati territoriali e tematici per la diffusione della cultura antimafia", ha affermato attraverso un Ansa Catello Maresca, magistrato e ambasciatore internazionale antimafia di Unica.
"Ci aspettano tempi duri e sfide difficili, ma con determinazione, coesione e passione sono sicuro che sapremo scrivere insieme pagine importanti di legalità e giustizia sociale.
Il rafforzamento della struttura organizzativa rappresenta, secondo Unica, un passaggio strategico per intensificare le attività sul territorio, promuovere iniziative culturali e sostenere progetti educativi rivolti soprattutto alle nuove generazioni.
Grazie per quello che fate e per tutto ciò che farete perché il nostro Paese possa essere un luogo migliore dove far crescere i nostri figli", ha concluso Maresca.