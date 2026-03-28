Legalità e giustizia, Maresca: "Ci aspettano tempi duri e sfide difficili" Si rafforza la rete nazionale per la diffusione della cultura della legalità

Si rafforza la rete nazionale per la diffusione della cultura della legalità. L'unione nazionale italiana antimafia amplia la propria rete sul territorio e annuncia la nomina di 35 nuovi delegati territoriali e tematici, con l'obiettivo di rafforzare la diffusione della cultura dell'antimafia, della legalità e della giustizia sociale in tutta Italia.

Un passo significativo per l'associazione, che continua a investire nella formazione, nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento attivo delle comunità locali, in un momento in cui i fatti di cronaca legati alle aggressioni che vedono protagonisti minori impongono un intervento formativo e valoriale non più rinviabile.

"Grazie a tutti i sostenitori di Unica ed un grande in bocca al lupo ai nuovi 35 delegati territoriali e tematici per la diffusione della cultura antimafia", ha affermato attraverso un Ansa Catello Maresca, magistrato e ambasciatore internazionale antimafia di Unica.

"Ci aspettano tempi duri e sfide difficili, ma con determinazione, coesione e passione sono sicuro che sapremo scrivere insieme pagine importanti di legalità e giustizia sociale.

Il rafforzamento della struttura organizzativa rappresenta, secondo Unica, un passaggio strategico per intensificare le attività sul territorio, promuovere iniziative culturali e sostenere progetti educativi rivolti soprattutto alle nuove generazioni.

Grazie per quello che fate e per tutto ciò che farete perché il nostro Paese possa essere un luogo migliore dove far crescere i nostri figli", ha concluso Maresca.