Sanità e Trasporti in Campania: la "fase 2" di Fico tra riforme e ispezioni Dopo l'uscita dal Piano di Rientro si lavora al Piano ospedaliero. Assessore? tra 18 mesi

Una gestione diretta, "strutturata" e senza deleghe, almeno per i prossimi 18 mesi. Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, traccia la rotta del nuovo corso amministrativo a margine dell’inaugurazione del percorso sui tetti del Duomo di Napoli. Dalla sanità territoriale al dossier rovente dell'ospedale Monaldi, fino alla rivoluzione dei trasporti con la Linea 10 e il nodo EAV: il Governatore promette un "cambio di passo definitivo".

Sanità: Piano Ospedaliero e la scelta della delega

Il tema centrale è il futuro della salute pubblica dopo l’addio ufficiale al commissariamento. Fico riconosce il valore del lavoro svolto dalla giunta precedente guidata da Vincenzo De Luca sul fronte dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e dell’equilibrio finanziario, ma rivendica il successo dell'interlocuzione con il Ministero. «Abbiamo percorso l'ultimo miglio in modo dialogante e istituzionale, evitando un’impasse che sembrava inevitabile», ha spiegato il Governatore.

La strategia di Fico è chiara: mantenere la delega alla Sanità per almeno un anno e mezzo. «Conosco bene la strada, devo impostare il lavoro come ho in mente. Tra 18 mesi valuteremo la nomina di un assessore». Le priorità del nuovo Piano Ospedaliero includono: potenziamento delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità; sviluppo capillare della Telemedicina; riforma della rete di emergenza-urgenza.

Il "caso Monaldi" e il pugno duro sulla trasparenza

In merito alla tragica scomparsa del piccolo Domenico Caliendo, il Governatore ha confermato che la Regione è pronta a costituirsi parte civile in un eventuale processo. Sul fronte amministrativo, la pressione è massima sull'azienda ospedaliera dei Colli. «Abbiamo attivato il potere ispettivo sanitario regionale, uno strumento normativo forte che usiamo per la prima volta», ha dichiarato Fico. Il destino dei vertici del Monaldi è appeso a un filo: le determinazioni ufficiali arriveranno solo dopo la relazione degli ispettori.

Trasporti: il nodo EAV e la rivoluzione Linea 10

Non solo sanità. Il Governatore ha affrontato anche il dossier trasporti, annunciando una stretta sul management di EAV (Ente Autonomo Volturno). Sebbene Fico parli di un miglioramento quotidiano del servizio, il "cambio di passo definitivo" sembra passare per un rimpasto dei vertici. «A tempo debito diremo tutto, seguendo un cronoprogramma serrato con il vicepresidente Casillo», ha ribadito.

La nuova direttrice Napoli-Afragola

La firma del contratto per la Linea 10 della metropolitana segna un punto di svolta per la mobilità sostenibile. L'opera, definita strategica, collegherà il centro di Napoli (Piazza Carlo III) con la stazione AV di Afragola. «Il diritto alla mobilità è essenziale», ha concluso Fico. «Dopo il lotto Di Vittorio-Afragola, chiederemo al Ministero di accelerare per il completamento fino al centro città. Sanità, trasporti e cultura: sono questi i pilastri su cui ricostruire la Campania».