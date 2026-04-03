Rispoli Fdi: "Manfredi, nulla da celebrare a Napoli" L'intervento del vicepresidente cittadino e componente della direzione nazionale fi Fdi

"Quanto emerso dalla conferenza stampa di ieri rappresenta l’ennesimo esercizio di autocelebrazione da parte del sindaco Manfredi, completamente scollegato dalla realtà che quotidianamente vivono i cittadini napoletani", così in una nota Luigi Rispoli, vicepresidente cittadino e componente della direzione nazionale di Fratelli d’Italia.

"È bene ricordare con chiarezza e senza ambiguità - ha continuato l'esponente di FdI - che molti dei risultati rivendicati dall’amministrazione comunale non sono frutto di una particolare capacità politica o amministrativa locale, bensì dell’attenzione concreta e determinante del Governo guidato da Giorgia Meloni verso Napoli. Penso in particolare a dossier strategici come Bagnoli, l’America’s Cup e la rinascita del Real Albergo dei Poveri, tutti interventi resi possibili grazie a una visione nazionale che ha rimesso Napoli al centro, non certo per merito di Palazzo San Giacomo.

A fronte di questa narrazione trionfalistica, restano invece irrisolte e sotto gli occhi di tutti gravi criticità. La macchina organizzativa del Comune continua a mostrare inefficienze strutturali, la mobilità cittadina è in condizioni spesso insostenibili, la cura del verde pubblico è carente e la gestione dei rifiuti resta uno dei punti più critici. In particolare, la partecipata Asia continua a non centrare gli obiettivi previsti dal piano industriale, con ricadute pesanti sulla qualità della vita dei cittadini.

Il leggero miglioramento dei conti comunali, inoltre, non può essere spacciato come un successo politico, esso è dovuto principalmente ai sacrifici dei napoletani, che pagano una Tari tra le più alte d’Italia, un’addizionale comunale IRPEF elevata e una serie di tributi locali gravosi, senza ricevere in cambio servizi adeguati. Anzi, troppo spesso i servizi comunali risultano tra i peggiori del Paese".

"No, caro Manfredi - ha concluso Rispoli - i tuoi primi quattro anni non sono una festa per Napoli, ma solo per te e per il tuo sistema. I cittadini meritano verità, rispetto e soprattutto risultati concreti, non narrazioni autoreferenziali".

