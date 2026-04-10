I giovani amministratori d'Italia si riuniscono a Napoli: al via la XV Assemblea Il presidente Manfredi: I giovani amministratori sono il motore di un’innovazione necessaria

Il capoluogo campano diventa il cuore pulsante del dibattito politico locale. Il 17 e 18 aprile, l'Aula Magna del complesso universitario di San Giovanni a Teduccio ospiterà la XV Assemblea annuale dei giovani amministratori italiani, un appuntamento che quest'anno assume un valore simbolico straordinario celebrando il ventesimo anniversario di Anci Giovani. L'evento, promosso dalla Consulta Anci Giovani, trasformerà Napoli in un laboratorio di idee dove centinaia di amministratori provenienti dai Comuni di tutta Italia si confronteranno sulle sfide del presente.

Il programma: dai Sindaci Under 35 ai big della politica

La kermesse entrerà nel vivo la mattina di venerdì 17 aprile (ore 9.30) con il "Primo incontro nazionale dei Sindaci under 35". Un tavolo di confronto diretto per analizzare le criticità del mondo giovanile, supportato dai dati scientifici di Ipsos sul disagio generazionale, dal rapporto SVIMEZ sulla migrazione dei talenti e dalle analisi IFEL sui bilanci comunali.

I protagonisti e le istituzioni

Dopo i saluti di apertura di Matteo Lorito (Rettore Federico II), Francesco Morra (Presidente Anci Campania), Stefano Lombardi (Coordinatore Anci Giovani Campania) e Roberto Fico (Presidente Regione Campania), i lavori saranno introdotti da Domenico Carbone, coordinatore nazionale Anci Giovani.

Il prestigio dell'iniziativa è confermato dalla presenza di numerosi rappresentanti del Governo e delle istituzioni: Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione; Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Presidente nazionale Anci. Parteciperanno inoltre figure chiave come Marco Fioravanti (Presidente Consiglio nazionale Anci), i vicepresidenti Roberto Pella e Vito Parisi, oltre a una nutrita delegazione di primi cittadini tra cui Chiara Frontini (Viterbo), Vito Leccese (Bari) e Vittoria Ferdinandi (Perugia).

Temi al centro del dibattito: Sicurezza, Urbanistica e Sostenibilità

Sotto la conduzione dei giornalisti Manuela Moreno ed Emilio Casalini, il dibattito si articolerà su tre pilastri fondamentali per il futuro dei territori Comunità sicure: Costruire legalità e coesione sociale. Radici e Futuro: Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e rigenerazione urbana. Abitare il cambiamento: Politiche innovative per la sostenibilità e la vivibilità delle città. Il confronto sarà arricchito dal contributo dei partner industriali — Edison, GSE, Gruppo Maggioli, iliad e Open Fiber — pronti a offrire soluzioni tecnologiche per la transizione energetica e digitale.

Gaetano Manfredi (Presidente Anci): "I giovani amministratori sono il motore di un'innovazione necessaria. Da Napoli lanciamo un messaggio chiaro: investire sulle loro competenze significa rendere le città più inclusive e capaci di guardare lontano."

Domenico Carbone (Coordinatore Anci Giovani): "Vogliamo invertire il trend che vede i giovani ancora in minoranza nelle amministrazioni. Puntiamo su quella 'sana incoscienza' che permette di prendere decisioni coraggiose per i territori."

L'evento è realizzato in collaborazione con una vasta rete di partner territoriali (Regione Campania, Comune di Napoli, Università Federico II) e istituzionali, tra cui il Dipartimento per le Politiche Giovanili, Sport e Salute e l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.