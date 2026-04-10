Napoli, la nomina di Puca in giunta? "Dibattito strumentale" L'intervento del consigliere regionale Nino Simeone

"Il dibattito sulla nomina di Carlo Puca nella Giunta Manfredi appare fuori luogo e, in più passaggi, chiaramente strumentale" così Nino Simeone capogruppo Fico Presidente in Consiglio regionale vche interviene sulla polemica sollevata in seguito alla decisione del sindaco Manfredi di nominare Carlo Puca assessore all'immagine.

"In un sistema democratico la responsabilità delle nomine spetta al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Regione e ai Sindaci, che ne rispondono politicamente e amministrativamente. I partiti possono contribuire al confronto, non sostituirsi a chi decide. Sorprende quindi l’atteggiamento di Fratelli d'Italia a livello locale, ma anche di altri soggetti che tentano di trasformare una dinamica fisiologica in uno scontro politico. Le nomine di Gaetano Manfredi e del centrosinistra, per coerenza politica, non dovrebbero interessare a Fratelli d’Italia, che invece farebbe bene a interrogarsi su questioni ben più rilevanti, come la sconfitta del recente referendum, soprattutto a Napoli e provincia. Sarà, evidentemente, una questione di sensibilità politica. Il giudizio sull’operato del Sindaco di Napoli dovrebbe semmai essere coerente e condiviso con i livelli nazionali dei propri partiti, tanto del centrodestra quanto del centrosinistra, che peraltro non sembrano esprimere le stesse critiche: ma questo resta un problema tutto interno, che evidenzia più di una difficoltà di sintesi politica. La verità è semplice: le nomine sono sempre il punto di equilibrio tra responsabilità istituzionale e confronto politico. Il resto è costruzione polemica. E forse il punto è proprio questo: dà fastidio che stia prendendo forma un Progetto Civico sempre più presente nelle istituzioni, capace di superare logiche di partito e mettere in discussione equilibri consolidati. Non è la nomina a preoccupare, ma ciò che rappresenta" conclude Simeone.