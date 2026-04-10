Sanità, Nappi: "Sul caso Monaldi la Regione Campania sia chiara" L'appello del vice coordinatore Lega Campania

"Dopo che Fico, in consiglio regionale, ha ammesso di aver appreso solo dalla stampa la portata della vicenda Monaldi e, quindi, molto tempo dopo l’accadimento dei fatti, è paradossale come il presidente della Regione Campania continui a non agire.

Questa è la dimostrazione lampante che Palazzo Santa Lucia non solo non è intervenuto nel tempo con i manager dell'ospedale per far svolgere adeguati controlli, ma che in questi mesi il Monaldi, per Fico è diventato la classica ‘patata bollente’ che nessuno vuole toccare.

Dopo la tragedia del piccolo Domenico, non un intervento è stato avviato per dare sostegno a medici e infermieri investiti da una caso, anche mediatico, senza precedenti, sostegno nei confronti di un personale sanitario che con il proprio lavoro ha contribuito negli anni a rendere il nosocomio una eccellenza della sanità campana.

Né, per giunta, sono state messe in campo le misure necessarie per assicurare la reale continuità delle cure per i bimbi cardiopatici: oggi, come hanno denunciato i genitori di quasi mille piccoli pazienti, si assiste soltanto a una incertezza senza fine. Fico, che da mesi si riempie la bocca con il presunto progetto di rilancio della sanità campana, con la discontinuità rispetto al passato, è stato il primo ad abbandonare la “nave” del Monaldi, trincerandosi dietro i faremo, i vedremo, e l’attesa dei riscontri delle indagini avviate dalla magistratura. Solo parole e promesse, fatti zero…”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.