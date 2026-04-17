Forza Italia, Martusciello ai segretari: "Ai candidati chiedete il diploma" "Non solo casellario giudiziale: non serve chi non sa parlare in italiano"

Il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, lancia una sfida interna che punta sulla competenza. Con una lettera inviata ai segretari cittadini, il coordinatore azzurro ha dettato la nuova linea per la selezione dei candidati: non basterà più essere "portatori di voti", serviranno requisiti minimi di istruzione e capacità dialettica.

L’asticella di Martusciello: "Non serve chi non sa parlare italiano"

Il messaggio di Martusciello è netto e privo di diplomazia. "Teniamo alta l’asticella delle candidature", scrive il segretario, sottolineando come indossare il simbolo di Forza Italia comporti una responsabilità verso l’elettorato. Il punto focale della lettera riguarda il decoro delle assemblee elettive:

"Non serve prendere voti se poi non si sa parlare italiano, se poi si fa scena muta nelle assemblee".

Una dichiarazione che punta il dito contro quel "notabilato" locale che, pur vantando pacchetti di voti consistenti, risulterebbe poi carente nella produzione legislativa e nel dibattito politico attivo.

Requisito minimo: il Diploma (con eccezione sociale)

La vera novità introdotta dal documento è l’inserimento di un requisito formativo minimo: per correre sotto la bandiera azzurra in Campania sarà necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Martusciello, tuttavia, non dimentica la vocazione popolare del partito e inserisce una clausola di salvaguardia per le storie di riscatto: potranno essere ammesse deroghe per chi non ha completato gli studi a causa di "indifferibili esigenze di lavoro" necessarie al sostentamento della propria famiglia. Una postilla che mira a non escludere chi ha costruito la propria autorevolezza sul lavoro e sul sacrificio, pur senza un titolo accademico.

Oltre il Casellario Giudiziale

Se la richiesta del casellario giudiziale è ormai una prassi consolidata per garantire l’integrità morale, Forza Italia Campania sceglie di andare oltre, puntando sulla qualità intellettuale. L'obiettivo dichiarato è quello di far sentire gli elettori "orgogliosi dei propri eletti", evitando figure che possano screditare l'immagine del partito una volta entrate nelle istituzioni.