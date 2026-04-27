Movida a Napoli, slitta la delibera su rumori e controlli Decisione rinviata dopo la discussione di oggi

Slitta ancora il provvedimento sulla movida a Napoli. Il Consiglio comunale ha infatti deciso di rinviare alla prossima seduta la delibera sulle misure di contrasto agli effetti negativi della vita notturna e sul contenimento dell’inquinamento acustico in alcune zone del centro cittadino.

La decisione è maturata al termine di una lunga riunione tra le forze politiche, durata oltre due ore, senza che si arrivasse a una sintesi condivisa su un tema considerato delicato e divisivo. A formalizzare la richiesta di rinvio è stato Fulvio Fucito, capogruppo del gruppo consiliare “Manfredi sindaco”.

“La richiesta che avanziamo – ha spiegato Fucito – è di spostare la discussione sulla delibera al prossimo Consiglio da convocarsi entro due settimane. Stiamo facendo un lavoro importante su un tema spinoso e particolare per portare a casa un provvedimento di sintesi che contemperi tutte le esigenze chiamate in causa”. Nel frattempo, ha aggiunto, il sindaco potrà intervenire con un’ulteriore ordinanza per gestire la fase transitoria.

La proposta è stata messa ai voti e approvata a maggioranza. Si sono astenuti i consiglieri Palmieri e Cilenti, mentre hanno votato contro Salvatore Guangi, esponente di Forza Italia, e Toti Lange del Gruppo Misto.

Ora la partita si sposta alla riunione dei capigruppo, convocata per domani, che dovrà individuare la data della prossima seduta del Consiglio comunale. Sullo sfondo resta un nodo tutt’altro che semplice: trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti, alle prese con rumore e disagi, e quelle delle attività commerciali e della movida, elemento centrale della vita economica e sociale del centro cittadino.

Un equilibrio che, almeno per ora, resta ancora tutto da costruire.