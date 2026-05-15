Terra dei Fuochi, il piano Ciciliano: sensori per una "sorveglianza attiva" Intesa con Anas per la videosorveglianza e nuovo modello di sorveglianza sanitaria attiva

La lotta al biocidio nella Terra dei Fuochi cambia marcia. Il Prefetto Fabio Ciciliano, Commissario straordinario di Governo, ha tracciato la nuova roadmap che unisce il rigore delle bonifiche stradali a un’inedita integrazione tra dati ambientali e assistenza sanitaria.

La stretta sulla videosorveglianza: l’accordo con Anas

Dopo l’investimento iniziale di 2 milioni di euro stanziati a settembre per la pulizia delle strade provinciali tra Napoli e Caserta - operazione che sta portando alla rimozione di oltre 3.000 metri cubi di rifiuti - l’azione si sposta sul fronte del monitoraggio tecnologico. È stata infatti annunciata una collaborazione strategica con Anas per potenziare la rete di videosorveglianza sulle arterie statali. L'obiettivo è duplice: scoraggiare i nuovi sversamenti illeciti e fornire prove documentali per contrastare le ecomafie e i piccoli "padroncini" dello sversamento illegale.

«Vogliamo superare frammentazioni e ritardi che per due decenni hanno paralizzato gli interventi», ha dichiarato Ciciliano, sottolineando come la governance sia ora saldamente incardinata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il "Modello Caivano" e la riqualificazione sociale

Per il Commissario, la rimozione dei detriti è solo il primo passo. Citando l’esperienza di Caivano, Ciciliano ha ribadito che il rigore tecnico deve marciare di pari passo con la riqualificazione sociale. L’idea è quella di un presidio costante dello Stato che non si limiti a pulire, ma restituisca dignità urbana alle aree ad alta vulnerabilità. L’annuncio più significativo è arrivato durante il convegno 'Pneumo Caserta'. Ciciliano propone un cambio di paradigma: passare da una cura passiva a una sorveglianza sanitaria attiva.

Il progetto prevede la creazione di una rete di sensori digitali alimentata dai dati di Arpac e Ispra. Questo sistema permetterà di tracciare in tempo reale inquinanti atmosferici, polveri sottili ed emissioni di fumi da roghi tossici.

Questi dati non resteranno confinati nei database ambientali, ma saranno integrati con strumenti di telemedicina come saturimetri e teleconsulti. L'obiettivo è creare un "ponte" diretto tra l'allarme ambientale e il sistema sanitario locale.

Un nuovo modello di assistenza

«Garantire percorsi ospedalieri accelerati per patologie respiratorie e neoplastiche è necessario, ma non basta», ha ammonito il Commissario. La sfida lanciata alle istituzioni sanitarie campane è quella di collegare il dato dell'inquinamento direttamente all'assistenza del paziente vulnerabile, anticipando l'insorgenza delle crisi respiratorie e croniche. In questo scenario, la Terra dei Fuochi smetterebbe di essere solo un perimetro di bonifica per diventare un laboratorio di epidemiologia digitale, dove la tecnologia corre in soccorso di una popolazione che per troppo tempo ha respirato veleni.