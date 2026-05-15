Napoli, Fuorigrotta: rapina in un esercizio commerciale Due arresti da parte della polizia

La polizia ha arrestato un 26enne e una 25enne, per rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato San Paolo, sono intervenuti nel quartiere Fuorigrotta per la segnalazione di una rapina in corso in un esercizio commerciale.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che i due erano stati fermati dal personale dell’esercizio in questione in quanto, poco prima, erano stati sorpresi a rubare alcuni prodotti cosmetici.

I due, vistisi scoperti, hanno tentato di darsi alla fuga spintonando uno dei dipendenti finchè non sono stati raggiunti e bloccati dal personale dell’attività commerciale.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato i due malviventi trovandoli altresì in possesso di due bastoni.Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.