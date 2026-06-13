Caos movida in Via Falcone: i residenti diffidano il Comune Ambulanze bloccate nel traffico davanti ai baretti

Giovedì sera, via Aniello Falcone, un segmento di asfalto sospeso tra il Vomero e Chiaia che da aprile ad autunno inoltrato si trasforma nel palcoscenico di quelli che i residenti hanno ormai ribattezzato, senza troppi giri di parole, i "giovedì neri".

L’estetica della movida partenopea si scontra qui con la dura realtà di un urbanesimo fragile. Piccoli locali, quasi scrigni di pochi metri quadrati, riversano sui marciapiedi e sulla carreggiata centinaia di giovani attratti da dj set, esibizioni live e promozioni commerciali. Il risultato è un’onda umana che fagocita lo spazio pubblico: la strada diventa un open-air club dove i decibel superano i limiti della tolleranza e la socialità si esprime nel perimetro claustrofobico di un ingorgo perenne.

Ma il vero nodo della questione non risiede nel legittimo desiderio di svago dei ragazzi, quanto nell'anarchia logistica che ne consegue. Le immagini allegate alla diffida legale presentata dagli avvocati Mauro Boccassini e Fabio Procaccini parlano chiaro. Auto e scooter abbandonati in doppia o tripla fila disegnano un labirinto invalicabile, paralizzando il flusso automobilistico. In questo scenario, il sonno del quartiere viene sistematicamente sacrificato sull’altare di clacson spiegati nel cuore della notte, discussioni animate che degenerano in rissa e un senso generale di totale impunità.

L'aspetto più inquietante di questa deriva, tuttavia, investe direttamente l'ordine pubblico e la sicurezza sanitaria. Quando il traffico si coagula in via Falcone, il tempo si dilata pericolosamente anche per i mezzi di soccorso. Resta emblematico l'episodio di giovedi scorso, quando un'ambulanza a sirene spiegate ha impiegato ben diciannove minuti per percorrere poche centinaia di metri, intrappolata tra la folla e la sosta selvaggia. Un ritardo che, in situazioni di codice rosso, può tracciare la linea di confine tra la vita e la morte.

Per questo i cittadini hanno deciso di percorrere la via legale. La diffida formale indirizzata a Prefetto, Comune, Questura e Carabinieri non è un semplice atto di protesta, ma una richiesta di civiltà. Si invoca a gran voce il ritorno di un modello che ha già dimostrato di funzionare: il presidio fisso delle forze dell'ordine. La sera del 28 maggio, infatti, la presenza degli uomini dell'Arma tra le dieci di sera e le due del mattino era riuscita a imporre il rispetto delle regole, dimostrando che arginare il caos non solo è necessario, ma assolutamente possibile. L