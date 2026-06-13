Droga e guida sicura: giro di vite dei carabinieri al Vomero

Denunciato un 25enne sorpreso alla guida senza patente

droga e guida sicura giro di vite dei carabinieri al vomero

Controlli

Napoli.  

Servizio di alto impatto per carabinieri della compagnia di Napoli Vomero. Ad essere interessate sono le vie della movida dei quartieri Vomero e Arenella.

Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 162 persone identificate, 43 veicoli controllati e 10 contravvenzioni al codice della strada elevate. 6 sono le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

Nell’ambito dei controlli i militari deferivano anche un 25enne perché sorpreso alla guida senza patente. Era recidivo nel biennio.

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