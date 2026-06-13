Droga e guida sicura: giro di vite dei carabinieri al Vomero

Servizio di alto impatto per carabinieri della compagnia di Napoli Vomero. Ad essere interessate sono le vie della movida dei quartieri Vomero e Arenella.
Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 162 persone identificate, 43 veicoli controllati e 10 contravvenzioni al codice della strada elevate. 6 sono le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.
Nell’ambito dei controlli i militari deferivano anche un 25enne perché sorpreso alla guida senza patente. Era recidivo nel biennio.