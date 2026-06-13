Napoli: imbrattata la panchina rossa contro la violenza sulle donne Capodanno: "Subito il ripristino e le telecamere per la videosorveglianza"

"Occorre disporre l'immediato ripristino della panchina rossa, emblema della lotta contro la violenza di genere, posta all'incrocio tra via Sebastiano Conca e via Niccolò Piccinni, nei pressi del parco Mascagna, nel quartiere Arenella".

A sollecitare l'amministrazione comunale, segnatamente il sindaco Manfredi, affinché si proceda a mettere in campo gl'interventi necessari a restituire decoro e dignità alla panchina in questione, in tempi rapidi, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti, ha effettuato un sopralluogo dal quale è emerso lo stato di degrado e d'abbandono nel quale versa attualmente.

"La panchina - ricorda Capodanno - ideata dagli architetti Antonino Pardo e Antonio Nicchia, riporta sullo schienale la scritta: “Per ridare vita a una vita violata”, al fine di ricordare la vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. Essa fu collocata in occasione della cerimonia di donazione, svoltati il 4 dicembre 2019. Donazione che avvenne da parte del Rotary Club Napoli Parthenope in collaborazione con il Gruppo Progetto Casa Napoli, nell’ambito della rassegna Liberadi, promossa dal Comune di Napoli.

Nel corso del sopralluogo - puntualizza Capodanno - ho potuto constatare che la panchina è stata completamente imbrattata con scritte e disegni. Asportata anche la targa ricordo che si trovava al centro dello schienale.

Da tempo - sottolinea Capodanno - i residenti segnalano il degrado e la mancanza di sicurezza dell'area in questione, anche per la presenza delle famigerate baby gang, salite più volte alla ribalta delle cronache. Pure per atti vandalici perpetrati sia all'interno che all'esterno del parco Mascagna, come l'incendio, in distinte occasioni, di due palme che si trovavano in via Pacio Bertini, poi sostituite.

Al riguardo - aggiunge Capodanno - è stata più volte sollecitata l'installazione di telecamere in tutta l'area, che peraltro si trova a pochi passi dalla sede del commissariato di polizia del Vomero. Ma, sino ad oggi, tali richieste sono purtroppo cadute nel vuoto".

Capodanno oltre a chiedere a sindaco e assessori al ramo gli interventi per il ripristino, in tempi rapidi, della panchina rossa, sollecita ancora una volta l'installazione di telecamere di videosorveglianza in tutta l'area posta all'esterno del parco Mascagna, incrementando nel contempo la presenza delle forze dell'ordine sia nelle ore serali che in quelle notturne.