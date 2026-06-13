Fiamme all'ospedale di Sorrento: caos e paura, chiuso il pronto soccorso L'incendio ha interessato un deposito della struttura. Rapido intervento dei vigili del fuoco

Sfiorata la tragedia di Sant'Antonio nel napoletano. All'ospedale di Sorrento per cause in corso di accertamento uno spaventoso incendio ha interessato un deposito all'interno della struttura. E' stato solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, se si è evitato il peggio. I caschi rossi grazie alla loro immediata azione hanno evitato che le fiamme potessero avvolgere il resto dell'edificio.

Una colonna di fumo altissima, visibile anche a distanza. Per motivi di sicurezza è stata disposta l'immediata evacuazione del pronto soccorso.

Una situazione di estrema emrgenza gestita con estrema rapidità. disposto il blocco dei ricoveri con accessi consentiti da parte della direzione sanitaria solo per casi gravi da codice rosso. Pazienti trasferiti a scopo precauzionale in altri ambienti.

Indagini in corso per accertare le cause. Fiamme che sarebbero partite dalla presenza di alcuni cartoni abbandonati in luogo forse poco idoneo accanto all'impianto motore dell'aria condizionata probabilmente interessato da un cortocircuito.