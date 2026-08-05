Gutierrez saluta Napoli: la lettera di ringraziamento per i tifosi azzurri Emozionante la lettera di Miguel Gutierrez che saluta Napoli e i suoi tifosi

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen tramite comunicato stampa questa mattina. Il club tedesco ha già annunciato l’arrivo del calciatore in Germania, attraverso foto divulgate sui propri canali social.

Gutierrez ringrazia i tifosi: «Dire addio non è mai facile»

Gutierrez tramite i propri canali social, ha lasciato un messaggio ai tifosi del Napoli per ringraziarli del supporto ricevuto in questo anno in maglia azzurra.

Di seguito le sue parole:

«È stato un anno molto importante e speciale nella mia carriera. Dire addio non è mai facile soprattutto quando senti che un’intera città ti sostiene e ti è sempre accanto con tutto il cuore. Ora è arrivato il momento di lasciare questo club, dove un solo anno ho imparato tanto, sono cresciuto come persona e ho vissuto momenti e ricordi che porterò sempre con me. Ma soprattutto, porto con me l’affetto e la passione di tutti i tifosi. Per me questa è una delle cose più importanti è proprio per questo voglio ringraziarvi di cuore. L’ho sempre giocato cercando di godermi il calcio con la voglia e l’ambizione di vincere ogni giorno. Vi sarò sempre grato per tutto quello che mi avete dato durante quest’anno: al club a tutte le persone che ne fanno parte, che lavorano ogni giorno e che lo rendono grande».