Gori, 100 milioni per la rete idrica del Sarnese-Vesuviano Fondi SFNIISSI per ridurre le perdite e installare oltre 387mila smart meter

Prosegue il programma Azioni per l'Acqua promosso da Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano, che dopo gli importanti risultati conseguiti grazie ai fondi React-EU e PNRR, compie un nuovo passo in avanti con le risorse dello Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (SFNIISSI).

Con 146 milioni di euro tra fondi PNRR, React-EU e risorse da tariffa, Azioni per l'Acqua ha già trasformato la gestione della rete idrica del distretto Sarnese Vesuviano attraverso chilometri di condotte sostituite, distretti idrici realizzati e digitalizzati e smart meter installati, con un rilevante risultato per la tutela della risorsa: le perdite nelle reti di distribuzione sono state ridotte del 50%, con il recupero di 61,8 milioni di metri cubi d'acqua.

In continuità con questo percorso, Gori è oggi il primo gestore in Campania e il primo in Italia nella graduatoria della Linea di Intervento 1 per risorse assegnate dallo SFNIISSI, istituito nell'ambito della Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.5 del PNRR e gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A Gori sono stati dunque assegnati 99.982.806,70 euro, a cui si aggiungono circa 43 milioni di euro cofinanziati, per un totale di 142,8 milioni di euro destinati a nuovi interventi alla rete di distribuzione idrica.

L’obiettivo generale degli interventi, che in questo primo lotto interesseranno 36 comuni del distretto Sarnese Vesuviano, è quello di conseguire un’ulteriore riduzione delle perdite idriche, migliorare l’affidabilità delle reti di distribuzione, aumentare l’efficienza gestionale del servizio e garantire una più razionale economia della risorsa idrica.

Gli interventi prevedono la sostituzione di 98 chilometri di condotte idriche esistenti, mediante la posa di nuove tubazioni lungo strade comunali e provinciali. Saranno inoltre realizzate le opere accessorie necessarie al corretto funzionamento della rete, tra cui allacci, pozzetti, organi di manovra e ripristini. Prevista, inoltre, l’installazione di ulteriori 387.433 Smart Water Meter: contatori intelligenti di ultima generazione che consentiranno una gestione sempre più evoluta del servizio, una misurazione puntuale dei consumi e una maggiore consapevolezza nell'utilizzo della risorsa idrica.

"Queste risorse rappresentano il riconoscimento di una visione condivisa e di un solido lavoro costruito negli anni insieme alla Regione Campania e all'Ente Idrico Campano. Una visione che ha saputo tradurre la programmazione in opere, gli investimenti in risultati e la collaborazione istituzionale in valore per il territorio. Continueremo a operare con responsabilità e determinazione per tutelare la risorsa idrica, migliorare la qualità del servizio e accompagnare la crescita sostenibile delle nostre comunità” dichiara il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Il nuovo finanziamento assegnato a Gori si inserisce in un percorso già avviato negli ultimi anni attraverso il programma Azioni per l'Acqua, che ha consentito di raggiungere risultati significativi, a partire dalla riduzione delle perdite del 50 % nelle reti di distribuzione. Oggi possiamo imprimere un'ulteriore accelerazione a questo processo e auspichiamo che possano rendersi disponibili ulteriori risorse per finanziare anche la seconda proposta progettuale presentata da Gori. Ciò ci consentirebbe di estendere gli interventi all'intero territorio, completando il percorso di ammodernamento delle reti in tutti i comuni serviti” commenta l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

Nell'ambito dello SFNIISSI, infatti, Gori ha candidato anche una seconda proposta progettuale, del valore di circa 64 milioni di euro, collocata al secondo posto in graduatoria tra gli interventi finanziabili ma non ammessi per l’attuale mancanza di dotazione finanziaria.

“Intercettare risorse di questa portata significa creare nuove opportunità di sviluppo per i territori e accelerare la realizzazione di interventi strategici. L'Ente Idrico Campano, attraverso il proprio ruolo di coordinamento e pianificazione, continua a essere un catalizzatore di investimenti per il settore idrico, favorendo l'accesso a strumenti di finanziamento sempre più significativi. La collaborazione tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori dimostra che una pianificazione condivisa, costruita attraverso il dialogo con le amministrazioni e con tutti gli attori del territorio, è la strada per realizzare opere capaci di produrre benefici concreti e duraturi" le parole del Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola