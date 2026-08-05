UFFICIALE - Gutierrez al Bayer Leverkusen: la nota della SSC Napoli Miguel Gutierrez saluta ufficialmente il Napoli: comunicato del club azzurro

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Il calciatore, dopo una sola stagione in azzurro, volerà in Germania per iniziare una nuova avventura. Già nella giornata di ieri lo spagnolo aveva lasciato il ritiro di Castel di Sangro.

Gutierrez ha vinto con il Napoli la Supercoppa italiana a dicembre. Una cessione inaspettata, ma che aiuta il club ad avviare possibili trattative in entrata nei reparti in cui è necessario intervenire. La società tedesca ha già annunciato l'ingaggio del calciatore, acquistato a titolo definitivo, tramite i propri canali social.

Gutierrez saluta Napoli: il comunicato

Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli:

La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball. Il 28 settembre 2025 il suo esordio in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre. In bocca al lupo, Miguel!