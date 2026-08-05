Lukaku assente a Castel di Sangro? Il Napoli spiega il motivo! Lukaku non arriverà oggi a Castel di Sangro: il Napoli ha spiegato qual è il motivo

Romelu Lukaku non arriverà quest’oggi a Castel di Sangro come previsto. In giornata dovrebbe invece raggiungere i suoi compagni di squadra Kevin De Bruyne. Per gli azzurri è in programma questa sera alle ore 18:30 la prima amichevole internazionale contro l’Osasuna. Seguiranno gli appuntamenti dell’otto e del 12 agosto, rispettivamente contro Celta Vigo e Aris Salonicco.

Questa mattina il gruppo si è allenato a porte chiuse, proprio per preparare la partita.

Lukaku assente: quale è il motivo?

Romelu Lukaku non si aggregherà al gruppo nella giornata di oggi. Secondo quanto rivelato dalla SSC Napoli il calciatore, in accordo con la società, avrebbe ottenuto dei giorni di permesso.

L’attaccante quindi potrebbe raggiungere il resto del gruppo nei prossimi giorni. Il Napoli sarà a Castel di Sangro fino al 13 agosto e disputerà altre due amichevoli oltre a quella di stasera.