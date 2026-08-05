Emergenza Campi Flegrei: dal Governo 100 milioni di euro, aumentano gli sfollati Dopo il sisma di magnitudo 4.7: coperture fino al 70%, 800 sfollati

Il Governo tenta di blindare il fronte flegreo. Il Consiglio dei Ministri, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, ha dato il via libera a uno stanziamento straordinario di 100 milioni di euro per fare fronte ai danni provocati dalla violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata lo scorso 31 luglio. l'evento sismico più intenso degli ultimi quarant'anni nella caldera.

La misura arriva al termine di una giornata ad alta tensione: da un lato il vertice d'emergenza a Palazzo Chigi con i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Nello Musumeci (Protezione Civile), dall'altro il corteo di migliaia di cittadini che ha paralizzato il porto di Pozzuoli, interrompendo i collegamenti con le isole per urlare la rabbia di una popolazione allo stremo.

«Abbiamo rafforzato gli interventi per i Campi Flegrei con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite, per la messa in sicurezza degli edifici e per aiutare i Comuni a gestire una situazione che continua a richiedere la massima attenzione», ha dichiarato la premier Meloni.

Messa in sicurezza e contributi: le novità del decreto

Il provvedimento governativo punta a sbloccare gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, modificando sostanzialmente la percentuale di copertura statale e la gestione dell'emergenza.

I punti chiave del piano governativo:

Incentivi casa al 70%: La quota a carico dello Stato per i lavori sugli immobili privati danneggiati sale dal 50% al 70%, alleggerendo l'impatto economico sui proprietari.

Proroga del CAS: Il Contributo di Autonoma Sistemazione (variabile da 400 a 900 euro a nucleo familiare) viene riaperto ed esteso a ritroccetto per le scosse pregresse a partire da maggio 2025 fino a maggio 2026.

Stabilizzazione del personale: I Comuni dell'area flegrea potranno indire concorsi riservati fino al 50% per stabilizzare i lavoratori precari impiegati per l'emergenza bradisismo con almeno 36 mesi di servizio.

Poteri speciali al Commissario: Prorogata al 31 dicembre 2027 la struttura del Dipartimento sui Campi Flegrei e rafforzati i poteri del commissario straordinario Fulvio Soccodato, che potrà attivare procedure accelerate per la messa in sicurezza dei Centri Operativi Comunali (COC) e delle aree di attesa.

Il ministro Musumeci: obiettivo è ridurre il rischio

«Non si tratta di mettere in sicurezza assoluta gli immobili: quando si vive sul cratere di un vulcano non esiste una sicurezza al 100%. L'obiettivo scientifico è ridurre l'esposizione al rischio degli edifici».

La mappa del danno: quasi 800 sfollati e l'incognita scuole

I dati emersi dal Centro coordinamento soccorsi, presieduto in Prefettura a Napoli dal prefetto Michele di Bari con il presidente della Regione Campania Roberto Fico, tracciano il quadro di un territorio profondamente ferito.

Persone sfollate (Pozzuoli) ~8 00

Fabbricati sgomberati 57 edifici (30 ordinanze)

In sistemazione autonoma (CAS) 658 cittadini

In strutture alberghiere 128 cittadini

Edifici scolastici inagibili 13

Luoghi di culto lesionati 20

Richieste di verifica statica oltre 1.180 (401 già effettuate dai Vigili del Fuoco)

A preoccupare è soprattutto il fattore tempo: con l'inizio del nuovo anno scolastico ormai alle porte, solo tre dei tredici complessi scolastici inagibili necessiteranno di tempi lunghi, mentre sugli altri sono già avviati i cantiere d'urgenza. Resta invece critica la gestione dell'erogazione idrica a Pozzuoli, compromessa dalle lesioni alle condotte, e la stabilità delle infrastrutture di trasporto, prima fra tutte la galleria di Monte Olibano sulla linea ferroviaria Cumana.

La protesta dei Comuni e la rabbia della piazza

Le misure varate dal Governo non bastano a spegnere i malumori territoriali. I sindaci della fascia flegrea chiedono uno sforzo maggiore per coprire per intero le spese che gravano sulle famiglie.

«Il contributo statale dovrebbe coprire il cento per cento delle spese. Parliamo di interventi da decine di migliaia di euro che molti cittadini non possono assolutamente permettersi», sostiene con fermezza Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, comune che in segno di rispetto per gli eventi sismici ha annullato lo spettacolo pirotecnico della festa patronale di Sant'Anna.

Mentre il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi giunge in Prefettura a Napoli per incontrare i primi cittadini flegrei (Luigi Manzoni per Pozzuoli, Josi Della Ragione per Bacoli, Antonio Sabino per Quarto, Salvatore Scotto di Santolo per Monte di Procida e il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi), la pressione popolare resta alta. La cittadinanza chiede certezze operative immediate per evitare che l'emergenza bradisismo si trasformi nell'ennesima parabola d'abbandono istituzionale.