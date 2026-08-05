IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il danno, la beffa e... Troppi misteri sulla mancata cessione di Jesper Lindstrøm...

Per un Miguel Gutierrez che parte, un Jesper Lindstrøm che torna. Le vere ragioni del rientro alla base del danese restano misteriose, nonostante la SSC Napoli le abbia "chiarite" in un comunicato ufficiale. Il club partenopeo ha riferito di "modifica delle strategie di mercato" e di "mutate priorità nell'allestimento dell'organico" dello Schalke 04, dopo gli infortuni occorsi a due suoi calciatori. De Laurentiis e soci hanno anche scritto di "riservarsi ogni azione avanti alle competenti autorità, finalizzata alla tutela dei propri diritti". Che dire: il danno, la beffa e ancora un ragazzo, oggettivamente in difficoltà, da sistemare.