Stadio Maradona, presentato il restyling ufficiale: «Avrà 63mila posti» Nuova vita per lo Stadio Maradona: presentati i render ufficiali del restyling

È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il progetto ufficiale di restyling dello Stadio Diego Armando Maradona. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di riqualificare l'impianto, consentendo alla città di Napoli di ospitare gli Europei 2032 che l'Italia dividerà con la Turchia.

«Il dossier è fondato sulla riqualificazione dello stadio Maradona e sul rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dall'UEFA», così il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi in conferenza stampa.

Progetto Maradona: tutti i lavori che verranno effettuati

63mila posti invece che 53mila come ce ne sono attualmente e tutti con buona visibilità sul campo: questa la promessa dell'amministrazione comunale. Inoltre le tribune saranno più vicine al campo, considerato che verrà eliminata la pista d'atletica. «La copertura verrà illuminata, così che potremo fare qualsiasi gioco di luce. Le facciate esterne riprenderemo la forma dello stadio del Sole e ci saranno decori di sera e di giorno con tutti i giocatori che hanno fatto la storia del Napoli», queste le parole dell'Ass. Edoardo Cosenza.

«Il progetto comprende anche una serie di interventi per la riqualificazione dell'intera area di Fuorigrotta», ha dichiarato il Sindaco di Napoli. «L'auspicio è che questo quartiere possa essere valorizzato anche grazie alle attività del Calcio Napoli, al quale abbiamo sempre garantito la massima disponibilità. L'intervento è già coperto sotto il profilo finanziario e ha ottenuto anche le necessarie autorizzazioni».