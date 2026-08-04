Terremoto Campi Flegrei: Decreto in arrivo, domani Piantedosi incontra i sindaci Il governatore Fico rassicura: "Le istituzioni ci sono, nessuno sarà lasciato solo"

Ore decisive per la gestione dell'emergenza bradisismo nei Campi Flegrei, all'indomani delle scosse di terremoto del 31 luglio e del 1° agosto. Le istituzioni accelerano sul fronte dei sostegni economici e dell'organizzazione dei soccorsi: è atteso in Consiglio dei ministri il nuovo decreto del Governo, mentre per domani è stato fissato un vertice straordinario con i sindaci del territorio.

Piantedosi in Prefettura e le novità del Decreto Pa

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presiederà un vertice istituzionale presso la Prefettura di Napoli per fare il punto della situazione direttamente con i primi cittadini dei comuni flegrei colpiti dal sisma. Parallelamente, la bozza del Decreto-legge Pubblica Amministrazione (Dl Pa) introduce i primi interventi finanziari d'emergenza:

Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS): erogabile dai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata sgomberata per inagibilità. Gli importi varieranno da 400 a 900 euro, stabiliti in base al numero dei componenti della famiglia.

Fondo speciale edilizia privata: istituito presso il Ministero dell'Economia per favorire il rapido ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dalla crisi bradisismica (con risorse in fase di quantificazione).

Fico: "Nessuno sarà lasciato da solo"

Sulle misure economiche e organizzative è intervenuto direttamente il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. "Il decreto del Governo è atteso per oggi. Il ministro Musumeci ha assicurato che ci saranno i fondi necessari. Alle cittadinanze diciamo che le istituzioni ci sono, stanno lavorando giorno e notte: nessuno sarà lasciato da solo", ha dichiarato Fico.

Il governatore ha confermato che l'interlocuzione con Roma e con il commissario straordinario Soccodato è continua, puntando a uniformare le procedure amministrative, velocizzare la messa in sicurezza degli edifici e accelerare i lavori di ripristino delle reti idriche, gravemente danneggiate dopo il sisma.

Verifiche e trasporti: il punto del Prefetto

Nel corso dell'ultima riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha illustrato lo stato degli interventi tecnici sul campo. Proseguono i rilievi sui costoni rocciosi (in particolare la tratta meridionale di Pozzuoli, zona via Savino-Vitagliano). La linea ferroviaria Cumana resta temporaneamente sospesa nel tratto Bagnoli-Torregaveta, ma i lavori di messa in sicurezza sono già iniziati. Secondo le stime dell'Eav, il ripristino della circolazione potrebbe avvenire entro 20-30 giorni. Per quanto riguarda infine gli edifici di culto a seguito della visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli, sono stati avviati approfondimenti tecnici su 14 chiese e strutture di culto attualmente dichiarate inagibili.