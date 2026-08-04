Confesercenti incontra Fico: confronto su sanità ed emergenza terremoto «L'intero tessuto economico di Pozzuoli è in ginocchio», l'allarme di Confesercenti

Nel pomeriggio di ieri si è svolto un importante incontro istituzionale tra il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e una delegazione di Confesercenti composta dal presidente regionale e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno Vincenzo Schiavo, dal presidente di Confesercenti Salute Alessandro Totaro e dal responsabile dell'ufficio legale Giuseppe Cristallino. Alla riunione ha preso parte anche il Direttore Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, Ugo Trama.

L'incontro è stato promosso per affrontare le principali criticità del sistema sanitario regionale e individuare interventi concreti in grado di garantire ai cittadini risposte sempre più tempestive, efficaci e vicine ai bisogni del territorio.

Il confronto tra Fico e Confesercenti sulla sanità

Il confronto, durato circa un'ora e mezza, si è svolto in un clima di grande attenzione, responsabilità e piena disponibilità al dialogo. Nel corso della riunione sono state analizzate in modo approfondito le difficoltà che interessano la sanità pubblica campana, evidenziando al tempo stesso il ruolo strategico svolto dalle strutture sanitarie accreditate e convenzionate.

Queste realtà, grazie al loro costante impegno, rappresentano un presidio fondamentale per il sistema sanitario regionale, contribuendo ad alleggerire il carico assistenziale delle strutture pubbliche e garantendo ai cittadini prestazioni sanitarie tempestive, qualificate e accessibili.

Confesercenti Salute ha ribadito la necessità di valorizzare e rafforzare questo modello di collaborazione, promuovendo un rapporto sempre più organico e strutturato tra sanità pubblica e sanità convenzionata, nell'esclusivo interesse delle comunità e della tutela del diritto alla salute.

Pres. Schiavo: «Esiste una sola sanità: al servizio dei cittadini»

«Nel corso dell'incontro abbiamo condiviso un principio fondamentale: esiste una sola sanità, quella al servizio dei cittadini. Non c'è - ha detto Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania - una contrapposizione tra pubblico e privato, ma un unico sistema che deve garantire ai pazienti cure tempestive, appropriate e di qualità. Le strutture private accreditate rappresentano un supporto indispensabile al servizio sanitario pubblico, contribuendo a ridurre i tempi di attesa e a offrire risposte sempre più rapide, efficaci e vicine ai bisogni delle persone».

«Abbiamo riscontrato nel presidente Roberto Fico una visione chiara sul futuro della sanità campana e una forte volontà di proseguire il percorso di rafforzamento del sistema sanitario regionale, valorizzando il lavoro svolto dai dirigenti e dalle professionalità che ogni giorno operano con grande impegno. Allo stesso tempo, abbiamo ribadito l'importanza di coinvolgere stabilmente le associazioni maggiormente rappresentative, che hanno il diritto e il dovere di sedere ai tavoli istituzionali per rappresentare le istanze delle imprese e dei lavoratori del settore. Solo attraverso un confronto costante e una collaborazione concreta tra istituzioni e corpi intermedi sarà possibile costruire una sanità sempre più efficiente, moderna e vicina ai cittadini».

Emergenza terremoto Campi Flegrei: il punto

Nella parte conclusiva dell'incontro, il confronto si è esteso alla grave situazione che stanno affrontando cittadini, famiglie e imprese dei territori interessati dal fenomeno del bradisismo e dagli eventi sismici che interessano l'area dei Campi Flegrei. Su questo tema, Confesercenti ha richiamato l'attenzione sulla necessità di adottare misure straordinarie di sostegno economico e sociale a favore delle attività produttive e delle comunità locali, particolarmente colpite dalle conseguenze dell'emergenza.

Confesercenti ha individuato una serie di interventi atti a creare un’azione concreta di sostegno immediata agli imprenditori della zona flegrea colpiti dal sisma: sospensione mutui e tributi, sospensione delle rateizzazioni, interventi sul costo delle forniture (in primis energia elettrica), attivazione del credito di imposta, un contributo economico a fondo perduto o anche attraverso il sostegno delle Banche con mutui a tasso agevolato.

«L'intero tessuto economico di Pozzuoli è in ginocchio: attività commerciali, ristoranti, alberghi, tabaccai, negozi di abbigliamento e tante altre imprese che oggi si trovano a operare con locali chiusi o parzialmente fruibili e con una riduzione degli incassi e del fatturato che, in molti casi, raggiunge il 90%. Per questo Confesercenti Campania ha chiesto al Presidente Roberto Fico l'istituzione di un tavolo permanente dedicato ai Campi Flegrei, affinché gli imprenditori non si sentano soli e possano contare su un confronto costante con la Regione», ha detto Schiavo.