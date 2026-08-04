Spinazzola da Castel di Sangro: «Ecco cosa ci chiede di fare mister Allegri!» Spinazzola su mister Allegri: «Gli piace scherzare, ma in campo ci fa andare forte»

Il calciatore del Napoli, Leonardo Spinazzola, è intervenuto dal ritiro di Castel di Sangro ai microfoni di Sky Sport, parlando di mister Allegri e del lavoro che la squadra sta svolgendo con il nuovo staff tecnico. «È equilibrato, gli piace scherzare e instaurare un rapporto con tutti, ma in campo ci fa andare veramente forte», queste le parole sul mister.

Il Napoli domani affronterà il primo test amichevole di Castel di Sangro, sfidando l'Osasuna alle ore 18:30. Gli azzurri saranno impegnati in Abruzzo fino al 13 agosto e dovranno disputare altre due gare internazionali, contro il Celta Vigo e contro l'Aris Salonicco.

Spinazzola sulla partita di domani contro l'Osasuna

Il calciatore azzurro ai microfoni di Sky Sport si è soffermato proprio sull'amichevole di domani. «Allegri ci chiede di giocare con coraggio, di pressare e poi di avere compattezza quando le avversarie hanno il pallino del gioco, di essere pazienti e uniti. Oltre che di divertirci».

«Sappiamo che questo è un anno importante per tutto il popolo napoletano, è una responsabilità in più. Champions League? In questo nuovo format hai molte più possibilità di passare il girone, poi è un terno al lotto: dipende da chi prendi ed altri fattori. Innanzitutto dobbiamo pensare a crescere ed a fare una buona fase a gironi», ha dichiarato Spinazzola.