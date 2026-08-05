Napoli, 12enne accoltellato per una lite in una chat: identificato un 13enne Il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite tra coetanei nel rione Conocal

Accoltellato al culmine di una lite nata su una chat di gruppo e degenerata dopo una serie di reciproci sfottò. È questa la ricostruzione dell'episodio avvenuto nel rione Conocal, nel quartiere Ponticelli di Napoli, dove un dodicenne è rimasto ferito all'addome da due coltellate.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Ponticelli, hanno consentito di identificare il presunto responsabile dell'aggressione: si tratta di un tredicenne, non imputabile per età, che sarà segnalato all'autorità competente. Sia il ferito che il presunto aggressore appartengono, secondo quanto emerso, a famiglie senza particolari precedenti o problematiche.

Il dodicenne è stato medicato e successivamente dimesso dall'ospedale con una prognosi di dieci giorni. In un primo momento aveva raccontato ai sanitari di essersi ferito cadendo su un coccio di bottiglia, una versione che i medici non hanno ritenuto credibile, tanto da allertare immediatamente i carabinieri. Solo in un secondo momento, convinto dalla madre, il ragazzino ha riferito quanto realmente accaduto.

Nel corso del sopralluogo eseguito dai carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale nel luogo dell'aggressione è stato arrestato anche un 32enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. All'arrivo della pattuglia in via del Flauto Magico, alcune persone si sono allontanate rapidamente. L'uomo è stato fermato e trovato in possesso di una dose di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione, eseguita con il supporto dei militari della PMZ Napoli Poggioreale, ha permesso di sequestrare altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente. Il 32enne è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.