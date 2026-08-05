Napoli - Osasuna: Allegri sceglie il 433. Out Mctominay Tridente con Alisson e Giovane a sostegno di Hojlund

Tutto pronto allo Stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro per l'amichevole pre-season 2026/27 tra Napoli e Club Atletico Osasuna. Per l'occasione, il tecnico Massimiliano Allegri sceglie di schierare gli azzurri con il classico 4-3-3.

Tra i pali parte Meret. La linea difensiva a quattro vede Di Lorenzo (con la fascia da capitano) e Spinazzola sugli esterni, con la coppia centrale composta da Rrahmani e dal giovane Marianucci. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Lobotka, affiancato dai muscoli e dalla corsa di Folorunsho e Anguissa. Il tridente d'attacco vede invece Hojlund come riferimento centrale, supportato dalle corsie esterne da Alisson e Giovane.

Nota importante di giornata riguarda Scott McTominay: il centrocampista scozzese non figura nella distinta ufficiale del match, terminando direttamente fuori dai convocati e non accomodandosi nemmeno in panchina per meri scopi precauzionali.

Fuori per lo stesso motivo anche Rafa Marin

Formazione ufficiale CA Osasuna

Il tecnico dell'Osasuna, Luis Miguel Ramis, risponde schierando i seguenti undici titolari:

Portiere: Aitor Fernandez (13)

Giocatori di movimento: Jorge Herrando (5), Jon Moncayola (7), Iker Munoz (8), Raul Garcia (9), Aimar Oroz (10), Ruben Garcia (14), Moi Gomez (16), Abel Bretones (23), Alejandro Catena (24), Inigo Arguibide (27)

A disposizione per l'Osasuna: Sergio Herrera, Rafael Fernandez, Iker Benito, Kepa, Kike Barja, Ante Budimir, Jonathan Dubasin, Flavien Boyomo, Mauro Echegoyen, Asier Osambela, Asier Bonel, Anai Morales, Unai Santos.