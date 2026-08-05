Napoli-Osasuna 2-1: gli azzurri vincono nel segno di Politano e Lucca Prima amichevole di Castel di Sangro per il Napoli: 4-3-3 per mister Allegri

Prima amichevole internazionale per il Napoli a Castel di Sangro contro l'Osasuna. Gli azzurri di mister Massimiliano Allegri sono in campo per disputare la prima di tre sfide programmate qui in Abruzzo. Assenti questa sera Scott McTominay e Rafa Marin a scopo precauzionale, come rende noto il club azzurro

L'undici scelto dal tecnico livornese parte sempre dal 4-3-3, ma con alcune sorprese rispetto alle formazioni iniziali scelte a Dimaro. Alex Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni e la coppia centrale composta da Rrahmani e Marianucci a completare l'assetto difensivo. A centrocampo Lobotka, Folorunsho e Anguissa; tridente d'attacco con Hojlund, Alisson e Giovane

Napoli-Osasuna 2-1 (27' Politano; 53' Lucca; 69' Budimir): la diretta testuale

20:21 FINITA LA PARTITA TRA NAPOLI ED OSASUNA: gli azzurri vincono grazie a Politano e Lucca

90' Concessi tre minuti di recupero

88' Tiro potente dalla sinistra di Alisson Santos che viene respinto da Mauro.

86' Ottima azione individuale di Noa Lang, che stoppa con precisione un pallone servito da dietro per poi accentrarsi e cercare il tiro. Fraseggio con Lucca, palla che viene respinta dalla difesa avversaria.

78' Bell'intervento difensivo di Garofalo su Barja: applausi dallo stadio.

74' DOPPIO CAMBIO NEL NAPOLI: Escono Anguissa e Marianucci, entrano Baridò e Garofalo.

72' Tecnicismo di Noa Lang che esalta lo Stadio Teofilo Patini. L'olandese prova ad entrare in area avversaria, ma viene ostacolato dalla difesa avversaria

70' Prova a reagire subito il Napoli con un'occasione pericolosa che vede Mazzocchi andare al tiro. La conclusione del difensore del Napoli viene respinto dalla difesa avversaria.

69' RETE OSASUNA CON BUDIMIR che realizza il rigore battendo Milinkovic-Savic.

68' RIGORE OSASUNA. Alisson perde palla a centrocampo e concede una ripartenza pericolosa all'Osasuna. Intervento irregolare di Anguissa in area di rigore: l'arbitro decide per il penalty.

66' SOSTITUZIONE NAPOLI: Esce Lobotka, entra Prisco.

62' Ci prova l'Osasuna ad accorciare le distanze con Barja con tiro dal limite dell'area dalla porzione sinistra del campo: palla leggermente alta sopra la traversa.

61' Ottimo stop di Lucca su traversone in mezzo di Noa Lang. Azione, però, viziata da fuorigioco.

60' Dagli spalti parte un coro per gli azzurri: "Sarò con te e tu non devi mollare"

53' GOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! LORENZO LUCCA RADDOPPIA PER GLI AZZURRI. Bella azione della squadra di mister Allegri: recupero palla di Anguissa, che cerca e trova l'imbucata per Lorenzo Lucca. Tiro forte e preciso che batte il portiere avversario.

Presenti a bordocampo anche Beukema e Neres.

47' Ammonito Lorenzo Lucca per fallo su Herrando: manata al volto.

Napoli-Osasuna: primo tempo

19:34 Inizia il secondo tempo

Numerosi cambi per Massimiliano Allegri. Gli azzurri scendono in campo così nel secondo tempo: Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Obaretin, Marianucci, Olivera; Lobotka, Anguissa, Vergara; Alisson, Lucca, Noa Lang. Alisson gioca a destra e Noa Lang a sinistra.

19:15 Finito il primo tempo tra Napoli ed Osasuna: azzurri in vantaggio con rete di Matteo Politano

45' OCCASIONE OSASUNA: Tiro da fuori, Meret in volo, ma la palla è alta.

A bordocampo a seguire il match: McTominay, Gilmour, Ngonge, Rafa Marin e De Bruyne.

41' Buona uscita della difesa del Napoli su intentativo di inserimento dell'attaccante dell'Osasuna. Lobotka gestisce il pallone e innesca una ripartenza azzurra.

Si alzano dalla panchina per riscaldarsi: Noa Lang, Lucca, Mazzocchi, Obaretin, Vergara, Alisson, Olivera. Si aggiunge anche Vanja Milinkovic-Savic.

36' Fallo su Politano che conquista una PUNIZIONE da posizione interessante al limite dell'area. È proprio l'attaccante italiano ad andare al tiro: buona la traiettoria, ma la palla scheggia la traversa

34' Ancora Spinazzola che insiste sulla corsia di sinistra, dove il Napoli costruisce con più frequenza. Palla in mezzo che trova Giovane: tiro respinto dalla difesa avversaria

27' GOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!! RETE DI MATTEO POLITANOOOO! Grande azione di Leonardo Spinazzola sulla sinistra, che conduce palla e crossa in mezzo. Stop di Politano e tiro a seguire che batte il portiere avversario

24' Giallo per Anguissa per fallo su Moi Gomez.

Giovane e Politano invertono le ampiezze nel corso della gara.

22' Cross in mezzo di Matteo Politano per cercare l'intervento di testa di Rasmus Hojlund: l'olandese viene anticipato

20' Osasuna che si avvicina alla porta azzurra, ma senza impensierire Alex Meret. Tentativo di cross di Bretones non andato a buon fine: termina oltre la linea di fondocampo.

16' Fase di studio tra le due squadre

8' Pronta risposta del Napoli con Spinazzola che si rende protagonista di più azioni sulla corsia laterale. Palla in mezzo per Anguissa che va al tiro, ma non trova la porta.

5' Occasione Osasuna! Palla pericolosa che attraversa l'area azzurra: l'azione si conclude con un tiro alto fuori dallo specchio della porta.

1' Napoli che parte aggressivo subito attaccando la porta avversaria. Anguissa tenta il tiro dalla distanza, ma non impatta bene con il pallone.

A seguire la partita a bordocampo anche Kevin De Bruyne, acclamato dai tifosi presenti in tribuna. Il centrocampista belga è arrivato quest'oggi a Castel di Sangro.

18:30 Iniziata la partita tra Napoli ed Osasuna.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Lobotka, Folorunsho, Anguissa; Alisson, Hojlund, Giovane. All. Allegri.

18:00 Squadre in campo per il riscaldamento pre partita