Napoli, Esposito guiderà la commissione trasporti La nomina dopo l'elezione di Simeone in consiglio regionale

"Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con particolare emozione, tornando alla presidenza di una Commissione che riguarda un settore che ho seguito per tanti anni e che rappresenta anche una parte importante della mia vita lavorativa. Desidero ringraziare il consigliere Gaetano Simeone per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Commissione, così come ringrazio tutti i commissari per la fiducia accordatami con un voto unanime". Lo ha detto il neo presidente della Commissione consiliare Trasporti e Infrastrutture del Comune di NapolI, Aniello Esposito.

"Lavoreremo con impegno e spirito di collaborazione per contribuire al miglioramento del trasporto pubblico locale, che rappresenta una delle sfide più importanti per Napoli. Una città sempre più turistica e internazionale deve essere capace di offrire servizi efficienti, accessibili e all'altezza delle esigenze di cittadini, lavoratori e visitatori. Sono convinto - ha concluso Esposito - che, con il contributo di tutti, riusciremo a raggiungere risultati importanti già nell'ultimo anno di consiliatura".