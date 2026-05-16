Napoli contro l'omolesbobitransfobia: più fondi e tutele Potenziati i centri CAD e stretta contro i discorsi d'odio

Dietro la celebrazione istituzionale si cela una precisa strategia politica e di welfare urbano. In occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia - ricorrenza che segna il trentaseiesimo anniversario dalla storica rimozione dell’omosessualità dall'elenco delle malattie mentali da parte dell’OMS nel 1990 - Palazzo San Giacomo traccia un bilancio delle proprie politiche sociali, muovendosi sul doppio binario della sensibilizzazione culturale e del rafforzamento strutturale dei servizi di protezione.

La spinta istituzionale: la rete Re.a.dy e il focus sulle scuole

L'Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l'adesione formale alla nuova campagna nazionale della rete Re.a.dy (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti-discriminazioni), intitolata “Le scritte non sono solo scritte. Contrastare l’odio è una responsabilità collettiva”.

Non si tratta di una mera adesione di facciata: le linee programmatiche dell'Assessorato alle Pari Opportunità evidenziano la volontà di intervenire in modo mirato negli istituti scolastici partenopei. L'obiettivo della campagna è disinnescare i fenomeni di micro-aggressione e i discorsi d'odio (hate speech) che colpiscono i segmenti più giovani della popolazione, intercettando il disagio prima che sfoci in episodi latenti o manifesti di bullismo e marginalizzazione sociale.

Il piano strutturale: il potenziamento dei Centri Antidiscriminazione (CAD)

La cronaca politica locale si concentra tuttavia sull'impatto reale dei servizi sul territorio. Il vero fulcro del piano comunale risiede nel consolidamento strutturale dei Centri Antidiscriminazione (CAD). Questi presìdi territoriali non sono semplici sportelli informativi, ma strutture nate per offrire: Supporto legale specialistico per le vittime di reati d'odio e discriminazioni sul lavoro o in famiglia; accoglienza e assistenza psicologica per superare i traumi da rigetto sociale; reti di protezione attiva contro la marginalità economica e abitativa che spesso colpisce i giovani che scelgono di fare coming out.

La strategia del Comune punta a istituzionalizzare questi centri, garantendo loro continuità di stanziamenti e risorse umane qualificatone, ponendo Napoli al centro delle politiche di inclusione del Mezzogiorno.

Le dichiarazioni dell'assessora Ferrante: "Nessun arretramento sui diritti"

A delineare la postura politica dell'esecutivo cittadino è Emanuela Ferrante, assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, che ha rilasciato una dura e netta dichiarazione di intenti sul futuro delle tutele in città:

"Chi subisce discriminazioni spesso si sente solo, invisibile, non tutelato. Il nostro impegno è ribaltare questa condizione. Vogliamo che ogni persona sappia che il Comune di Napoli è presente, che ascolta e che interviene. Attraverso la partecipazione alla rete Re.a.dy, l’adesione alla campagna nazionale e il rafforzamento dei Centri Antidiscriminazione, stiamo consolidando strumenti concreti di tutela e supporto."

Ferrante ha poi concluso con un messaggio indirizzato direttamente alla comunità LGBTQIAS2+ e alle opposizioni consiliari, blindando l'agenda politica delle pari opportunità:

"Il nostro obiettivo è costruire una rete sempre più solida, capace di accogliere e sostenere chi vive situazioni di difficoltà. A chi oggi teme di non avere spazio o diritti, vogliamo dire con chiarezza: Napoli è una città che accoglie, che tutela e che difende. La libertà e la dignità delle persone non sono negoziabili. E su questo non arretreremo".

Con questa mossa, la giunta partenopea ribadisce la volontà di fare della sicurezza personale e della libertà di espressione del sé un pilastro non trattabile del proprio mandato amministrativo, aprendo a nuovi tavoli di concertazione con le associazioni e i collettivi LGBT+ del territorio per monitorare l'efficacia dei provvedimenti attuati.