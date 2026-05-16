IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ditelo a Conte! Sono altre le formazioni rimaste nel cuore dei tifosi azzurri...

Di questa stagione calcistica che sta per finire, rimarrà poco o nulla. La Supercoppa, sicuramente, qualche buona partita giocata, proprio a cavallo di quel trofeo, una iniziale unione di intenti presto sfumata, Antonio Vergara, Alisson Santos e, forse, Rasmus Højlund. In mezzo, una infinità di prove indecorose, vittorie di "corto muso" (tanto per evocare un altro esempio di allenatore sopravvalutato, supponente e dal gioco inguardabile), mutismi o costanti e grossolani errori di comunicazione interna ed esterna. Sono altri i valori amati del calcio a Napoli, sono altre le formazioni rimaste nel cuore dei tifosi azzurri. Ditelo a Conte!