Fine vita, pressing sul Consiglio regionale: "Ora convergenza su Liberi Subito"

L’Associazione Associazione Luca Coscioni chiede un’ampia convergenza politica in Consiglio regionale sulla proposta di legge “Liberi Subito”, il testo elaborato per garantire tempi e procedure certe a chi richiede l’accesso all’aiuto medico alla morte volontaria, il cosiddetto suicidio assistito.
In una nota, l’associazione ha ringraziato il vicepresidente Luca Trapanese “per aver fatto proprio il testo ‘Liberi Subito’, elaborato dall’Associazione Luca Coscioni per le Regioni a seguito del via libera della Corte costituzionale dello scorso dicembre”.
La proposta, sottolinea l’associazione, non introduce un nuovo diritto, ma punta a rendere concretamente applicabili le indicazioni già fissate dalla Consulta con la sentenza Cappato del 2019, definendo modalità e tempi entro cui le aziende sanitarie devono verificare le richieste dei pazienti e fornire una risposta.
“Auspichiamo ora un’ampia convergenza tra le forze presenti in Consiglio regionale – si legge nella nota – per dare un segnale di attenzione alle crescenti richieste di accesso alle forme di autodeterminazione nel fine vita consentite dalla sentenza Cappato del 2019”.
L’associazione conclude ribadendo la propria disponibilità nei confronti del Consiglio regionale “per ogni eventuale approfondimento necessario”.