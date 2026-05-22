A Milinkovic Savic il premio fair-play Per l' abbraccio al giovane portiere Pessina, all' esordio in A

Il calcio sa ancora emozionare anche lontano dai gol e dalle classifiche. Lo dimostra il riconoscimento assegnato dalla Lega Serie A a Vanja Milinkovic-Savic, premiato con il “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season” per un gesto di sportività che ha segnato la stagione 2025/2026.

L’episodio risale al 9 novembre 2025, al termine della sfida tra Bologna FC 1909 e SSC Napoli disputata allo stadio Stadio Renato Dall'Ara. Nonostante la sconfitta della sua squadra, il portiere azzurro si avvicinò al giovane estremo difensore rossoblù Massimo Pessina, all’esordio assoluto in Serie A, complimentandosi con lui e abbracciandolo subito dopo il fischio finale.

Un gesto semplice, spontaneo, ma capace di incarnare i valori più autentici dello sport: rispetto, empatia e condivisione delle emozioni. Proprio per questo la Lega Serie A ha scelto di premiarlo come simbolo di fair play dell’intera stagione.

“Questo gesto vale più di un gol o di una parata decisiva”, ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. “In campo la competizione è sacrosanta, ma è fondamentale non perdere mai di vista l’aspetto umano, tanto più quando cogli negli occhi di un avversario i sogni e le emozioni che anche tu hai vissuto all’inizio della tua carriera”.

Parole che sottolineano il significato profondo di un’immagine diventata simbolica: l’abbraccio tra un portiere affermato e un ragazzo al debutto nella massima serie. Una scena che, per un attimo, ha messo in secondo piano il risultato e restituito al calcio il suo volto più romantico.

Con questa scelta, la Lega Serie A ha voluto ribadire come il fair play non sia un dettaglio accessorio, ma una componente essenziale del gioco. E che, a volte, un gesto di umanità può lasciare un segno persino più forte di una vittoria.