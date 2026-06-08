Ballottaggio Casalnuovo: a sorpresa vince Nappi Ma non avrà maggioranza in consiglio comunale

Il verdetto più sorprendente di questa tornata di ballottaggi in provincia di Napoli arriva da Casalnuovo, dove si consuma un clamoroso ribaltone politico. Giovanni Nappi è il nuovo sindaco della città, avendo firmato una rimonta che alla vigilia appariva decisamente in salita.

Quando mancano i dati di appena quattro sezioni, il dato è ormai tracciato in modo definitivo: Nappi si attesta al 57% delle preferenze, ribaltando completamente i rapporti di forza del primo turno. Due settimane fa, infatti, la candidata del centrodestra, Nicoletta Romano, aveva sfiorato la vittoria diretta raccogliendo ben il 47% dei consensi, staccando nettamene Nappi che si era fermato al 29%.

A fare la differenza in questa seconda e decisiva sfida è stata la capacità di attrazione del neo-sindaco, sostenuto da una coalizione di quattro liste, tra le quali spicca "A testa alta", la civica che fa riferimento all'ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (fresco di neoelezione a sindaco di Salerno dopo il suo decennale percorso a Palazzo Santa Lucia). Sul fronte opposto, a Nicoletta Romano non è bastato l'ampio schieramento di partenza, composto da ben dieci liste — inclusa quella ufficiale di Forza Italia — che non è riuscito a mobilitare e confermare il bacino di voti del primo turno.

Tuttavia, per la neonata amministrazione guidata da Giovanni Nappi si prospetta un cammino in salita e all'insegna delle difficili mediazioni politiche. Il voto, infatti, consegna alla città uno scenario di "anatra zoppa": a causa del forte consenso ottenuto dalle liste collegate a Nicoletta Romano nella prima tornata, i consiglieri eletti tra le file del centrodestra rappresenteranno la maggioranza numerica all'interno del Consiglio comunale. Per governare, Nappi dovrà necessariamente cercare convergenze nell'assise cittadina.