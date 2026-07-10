Napoli, Giuseppe Noschese scende in campo: "Mi candido a sindaco" Il medico, padre del Dj Godzi, annuncia la candidatura con un progetto basato su 32 dipartimenti

Una candidatura che unisce il dramma personale, l'altissimo profilo professionale e una proposta politica di stampo fortemente tecnico. Giuseppe Noschese, medico specializzato in Medicina d’urgenza e volto noto della sanità partenopea, ha sciolto le riserve: si candiderà a sindaco di Napoli alle prossime elezioni comunali.

Il nome di Noschese è tristemente legato alla cronaca recente: è infatti il padre di Michele Luca Noschese, noto come Dj Godzi, il giovane musicista tragicamente scomparso a Ibiza nel luglio del 2025. Oggi, a distanza di un anno da quella tragedia, il medico decide di scendere in campo per Palazzo San Giacomo, affidando le sue motivazioni a un lungo e articolato post sui propri canali social.

Le motivazioni: "Serve una visione nuova"

«È una decisione maturata con senso di responsabilità e con la consapevolezza che la nostra città abbia bisogno di una visione nuova, di competenza, di esperienza e di una squadra capace di affrontarne le grandi sfide», ha dichiarato Noschese. Il medico, stimato dirigente sanitario, ha voluto precisare che il suo background supera i confini dei reparti di emergenza: «Ho collaborato con il mondo della Difesa e della Sanità Militare, partecipando a progetti di cooperazione internazionale e ad attività in ambito delle Nazioni Unite». Un profilo trasversale, dunque, che punta a intercettare l'elettorato stanco della politica tradizionale e in cerca di competenze certificate per la gestione della macchina complessa del capoluogo campano.

Il modello organizzativo: una struttura in 32 dipartimenti

L'aspetto più propriamente politico e amministrativo della proposta di Noschese risiede nel modello di governance immaginato per la città. Rifiutando l'idea di un "uomo solo al comando", il candidato ha annunciato la creazione di un vero e proprio cantiere programmatico. Il piano prevede una struttura organizzativa speculare a quella di un grande organo di governo o di una multinazionale, articolata in 32 Dipartimenti. Ciascun settore sarà guidato da un responsabile principale e un vice, un team di professionisti, tecnici ed esperti di settore.

L'appello alla cittadinanza e ai tecnici

Noschese ha contestualmente lanciato una chiamata alle armi per la società civile napoletana, invitando professionisti e cittadini a farsi avanti: «Chi ritiene di poter dare un contributo potrà manifestare la propria disponibilità, indicando anche il Dipartimento nel quale pensa di poter offrire la propria esperienza».

Lo scenario politico a Napoli

La discesa in campo di Giuseppe Noschese introduce una variabile significativa nel quadro politico locale. Sebbene non siano ancora state ufficializzate sigle di partiti a sostegno, la sua figura si posiziona come un elemento di forte rottura rispetto alle coalizioni standard. Nei prossimi giorni si capirà se la sua candidatura raccoglierà il supporto di liste civiche o se aprirà un dialogo con le forze politiche tradizionali del centrodestra o del centrosinistra.