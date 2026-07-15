Eav, Diamantini: "Priorità ammodernamento dei servizi" Fico: "Diamantini è un top player"

Una svolta manageriale nel segno delle competenze, lontana dalle logiche di appartenenza politica, per rilanciare uno dei nodi cruciali del trasporto pubblico campano. È questo il messaggio forte emerso a Palazzo Santa Lucia durante la presentazione ufficiale di Pietro Diamantini, nuovo amministratore unico di Eav (Ente Autonomo Volturno).

Ad accoglierlo e a blindarne la nomina è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha voluto rimarcare la linea di netta discontinuità con il passato: "La nomina dell'ingegnere Pietro Diamantini è un passaggio fondamentale: ha un curriculum di grande qualità, di grande professionalità, di grande esperienza e la sua storia parla da sola". Il governatore ha poi tracciato l'identikit della futura classe dirigente regionale: "Noi vogliamo che nella nostra Regione, da qui in futuro, arrivino sempre persone che siano considerate dei top player, che hanno grandi curriculum. Non ci interessano le appartenenze, non ci interessano le tessere di partito, lo stiamo dimostrando ogni giorno nel nostro lavoro".

La sfida dell'ammodernamento: le priorità di Diamantini

Per l'ingegner Diamantini, guidare Eav rappresenta "un grande onore" alla testa di un'azienda "che ha una storia incredibile". Ma la storia, da sola, non basta a coprire i disagi quotidiani dei pendolari, e il neo amministratore ne è pienamente consapevole: "Servono delle scelte, delle decisioni che sicuramente potranno essere utili a quello che è il beneficio del servizio".

Il piano industriale per il resto del mandato si preannuncia concreto e focalizzato su obiettivi strutturali precisi. Diamantini ha tracciato una vera e propria tabella di marcia che tocca ogni aspetto dell'esperienza di viaggio:

Rinnovamento infrastrutturale e tecnologico: ammodernamento della flotta dei treni, restyling delle stazioni e introduzione di nuovi servizi tecnologici a bordo e a terra.

Servizi ancillari: creazione di soluzioni integrate che facilitino e rendano più gradevole il tragitto dei passeggeri "da casa fino al posto di lavoro".

Focus sulle linee vesuviane: puntualità, regolarità e soddisfazione dell'utente saranno i primi parametri su cui si concentreranno le nuove misure. "Spero che presto si possa vedere un ramp-up di beneficio che dia soddisfazione ai clienti", ha auspicato l'amministratore.

Standard internazionali per il turismo in Campania

Un passaggio chiave della nuova gestione riguarderà anche il ruolo sussidiario di Eav nel supportare i flussi turistici sempre crescenti che interessano Napoli e l'intera regione Campania. Per Diamantini, l'azienda deve integrarsi perfettamente in un sistema di mobilità che sia prima di tutto efficiente. "I clienti internazionali sono abituati ad avere degli standard molto elevati e noi dobbiamo fare in modo che anche EAV possa garantirglieli", ha concluso il neo AD.

La sfida è lanciata: per l'Ente Autonomo Volturno si apre una stagione in cui la misurazione del successo non passerà più per le dichiarazioni d'intenti, ma per i minuti di ritardo limati sui tabelloni delle stazioni.