Campi flegrei, Iannone: "Come mai non viene chiesto lo stato di emergenza?" Sotto accusa finisce la Regione Campania

"Siamo abituati ad assistere a dichiarazioni paradossali di Piero De Luca, ma e’ vergognoso che lo faccia sulla pelle degli sventurati cittadini dei Campi Flegrei. Inutile che De Luca jr faccia la ricetta di quello che deve fare, secondo lui, il Governo Nazionale, quando il suo Pd ed il centrosinistra in Regione hanno votato contro alla nostra mozione per richiedere lo Stato di Emergenza.

Non si capisce perche’ Fico non voglia fare quello che altre Regioni fanno immediatamente, anche per eventi calamitosi di piu’ basso impatto sociale ed economico. Il Governo Nazionale, diversamente dalla Regione Campania, e’ intervenuto immediatamente con uno stanziamento di 100 milioni di euro; la Regione Campania non ha messo quasi nulla".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del Partito democratico in Campania.

"La dichiarazione dello Stato di emergenza e’ assolutamente necessaria per mettere a disposizione nuove risorse e strumenti normativi che le rendano immediatamente efficaci. Evidentemente, in assenza di motivazioni fornite, Fico, il Pd e tutto il centrosinistra hanno paura ad assumersi le proprie responsabilita’.

De Luca Jr dovrebbe preoccuparsi dei cittadini dei Campi Flegrei e non di fare la guerra politica al Governo Meloni".