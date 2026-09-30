Sicurezza Manfredi: "Responsabilità Viminale ma cittadini chiedono a sindaci" Il sindaco di Napoli: "Periferie? Certe politiche hanno creato ghetti"

Sul tema della sicurezza e della vivibilità urbana, i primi cittadini si trovano in prima linea nel rapporto diretto con la cittadinanza, pur a fronte di competenze istituzionali proprie del governo centrale. A richiamare l'attenzione su questo aspetto è stato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nel corso del suo intervento al Festival delle Città organizzato da ALI (Autonomie Locali Italiane).

Manfredi ha evidenziato l'impatto delle scelte urbanistiche del passato sul presente delle città: «Con certe politiche abbiamo costruito ghetti, quartieri dormitorio, senza servizi e trasporti».

In merito alle strategie necessarie per affrontare il problema, il presidente dell'ANCI ha sottolineato l'importanza di un intervento integrato: «Il controllo del territorio e certezza della pena sono indispensabili. E non possiamo pensare di gestire la sicurezza con temi esclusivamente sociali ma è indispensabile che ci sia una politica di riqualificazione».

Infine, il sindaco di Napoli ha ribadito il ruolo di tramite degli amministratori locali nei confronti delle richieste della popolazione: «La responsabilità è del ministero dell'Interno ma alla fine i cittadini vengono dai sindaci a chiedere la sicurezza. Quindi qualche risposta la dobbiamo dare».