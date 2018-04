Boxe: Irma Testa è tornata, suo il titolo Europeo Under 22 In Romania la campana ha dominato le avversarie e ora guarda con fiducia al progetto Tokyo 2020

Irma Testa è tornata! Col piglio della campionessa, con quella cattiveria che a soli 18 anni l'hanno portata alla ribalta, l'atleta di Torre Annunziata è salita sul gradino più alto del podio dell'europeo under 22 nella categoria dei 57 kg. A Targu Jiu, in Romania, dove è andata in scena la competizione continentale, la campionessa azzurra si è imposta mettendo in scena un dominio totale che non lascia spazio a recriminazioni di nessun genere da parte delle sue rivali.

LaTesta ha messo in mostra tutto il suo talento. Ha riproposto quelle finte e una rapidità di esecuzione che avevano stupito tutto il mondo del pugilato femminile già a 17 anni. Ha dato spettacolo vincendo e convincendo. Dopo la delusione di Rio de Janeiro, dove anche la stampa spingeva tanto per una possibile medaglia, finalmente si è rivista al massimo del suo splendore. L'allieva di Biagio Zurlo ha affrontato in finale la rumena Cosma. Avversaria che non è mai riuscita a contenere l'irruenza, la voglia e la classe dela campionessa azzurra che ha addirittura mandato al tappeto l'avversaria che nell'ultimo round è stata anche conteggiata. Il tabellino finale è stato netto, un 5 a 0 limpido che ha permesso alla giovane campana di alzare le braccia al cielo e urlare tutta la sua gioia dopo un periodo non facile.

Da qui parte la rincorsa al nuovo sogno olimpico, ma se due anni fa Irma Testa dovette sostenere il peso dell'intero movimento pugilistico italiano ai giochi in Brasile, questa volta sarà differente. Irma è cresciuta molto, è consapevole di essere forte e ha messo nel suo bagaglio d'esperienza anche la conoscenza e l'analisi della sconfitta. Ecco perché se sarà in Giappone diventerà una carta da medaglia: una col suo talento può scrivere la storia.