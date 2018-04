Luvo Barattoli Arzano sul campo del fanalino di coda Pedara In Sicilia per fare punti contro l'ultima in classifica

Sulla carta è la gara più facile dell'anno e proprio per questo la Luvo Barattoli Arzano sa di doverla affrontare con il massimo della concentrazione. Lunghissima la trasferta sul campo del Planet Strano Light Pedara, un lunghissimo viaggio dall'ombra del Vesuvio a quella dell'Etna per portare a casa tre punti che sono importantissimi per tenere alta l'attenzione nella zona più calda della classifica.

Zero punti in 22 partite il bottino di punti raccolto dalla squadra etnea nel corso di questa stagione, trenta in meno della Luvo Barattoli Arzano che occupa in maniera virtuale il nono posto della classifica avendo disputato una gara in più delle dirette concorrenti.

Coach Paolo Collavini ha parlato di questa gara subito dopo lo scontro diretto vinto con il Manfredonia: "Dobbiamo andare a giocare in casa del fanalino di coda Planet Strano Light Catania con il massimo della concentrazione. Una partita nella quale non dobbiamo sbagliare praticamente nulla".

Anche perché per una squadra come l'Arzano la salvezza è davvero l'obiettivo minimo da centrare. L'asticella deve essere fissata nel piccolo primato da conquistare arrivando davanti alle diretti concorrenti come Scafati, Cerignola, Santa Teresa, Isernia e volendo ci si può inserire anche Maglie, che ha solo tre punti in più senza però dimenticare la gara in meno giocata.

Uno sguardo al calendario che propone il derby fra Torre Annunziata e Scafati con le padrone di casa che partono con i favori del pronostico. Interessante anche il risultato che verrà fuori dall'insidiosa gara interna dell'Isernia opposto al Giò Volley. Manfredonia ha già anticipato e perso la gara sul campo del Casal De' Pazzi (3-2) mentre il Santa Teresa chiude domenica sera in casa dell'Altino con pochi sogni di gloria.

Luvo Barattoli Arzano in campo a Pedara alle ore 17 di domani (sabato 13 aprile 2018), arbitri dell'incontro Valentina Angeloni e Annalisa Martorino. Per gli irriducibili pronti ad avventurarsi nella trasferta siciliana l'indirizzo da inserire sul navigatore è PalaComunale via Pizzoferro n.3 Pedara (Catania).