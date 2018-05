Arzano Volley a caccia del titolo under 18 femminile Le ragazze di Piscopo giocheranno martedì alle 17 contro Pontecagnano

Tempo di finali anche per il campionato regionale Under 18 femminile. L'Arzano volley, campione in carica, sarà impegnato da domani nella difesa del titolo nella Final Four di Torre Annunziata. Una due giorni che deciderà chi delle quattro compagini in lizza andrà a rappresentare la Fipav Campania alle finali nazionali che assegneranno in seguito lo scudetto tricolore. Messo in cassaforte anche il titolo di campione territoriale di Napoli, il sestetto di Piscopo scenderà in campo domani alle ore 17 contro un'altra blasonata del volley giovanile il Pontecagnano. Alle ore 19 la seconda semifinale che vedrà di fronte il Pool Volley Napoli con il Due Principati Baronissi.

Si gioca all'Iti Marconi. In via Roma, traversa Siano a Torre Annunziata.