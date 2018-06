Boxe, Europei femminili: Testa vittoriosa all'esordio Battuta la turca Yildiz, negli ottavi sfida con la finlandese Potkonen

Con la facilità irrisoria che solo una campionessa può permettersi, Irma Testa ha esordito con una vittoria ai Campionati Europei di pugilato femminile a Sofia in Bulgaria. La ragazza di Torre Annunziata, che combatte nella categoria dei 60 kg, ha battuto la turca Esra Yildiz per decisione unanime con un netto 5 a 0. E' stato un incontro dominato dalla campana che ha tenuto con personalità e brillantezza il centro del ring pungendo dopo aver creato lo spazio e andando ripetutamente a segno.

L'esordio è stato un buon test in vista degli ottavi di finale dove servirà una prestazione di livello assoluto per battere la finlandese Mira Potkonen, 37enne atleta che ha vinto il bronzo a Rio de Janeiro solo due anni fa. Tra le due c'è un solo precedente nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi brasiliane e in quell'occasione fu proprio la campionessa di Torre Annunziata a spuntarla e a continuare il suo percorso di qualificazione. Irma Testa tornerà su ring giovedì 7 giugno dando l'assalto ai quarti di finale in un torneo dove può raggiungere qualunque risultato perché talento e personalità sono quelli di una vera campionessa.