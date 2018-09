Allan suona la carica:"Dobbiamo ripartire subito con la Viola" Il centrocampista brasiliano ammette:"Impossibile dimenticare il ko dello scorso campionato"

Nel corso della conferenza stampa del Napoli di presentazione di un nuovo sponsor, arrivano le parole del centrocampista brasiliano del Napoli Allan, che torna sulla sfida con i viola della passata stagione. Quella che di fatto costò lo scudetto alla squadra di Sarri:"C’è voglia di rivincita. Quella gara è difficile da dimenticare, poteva valere lo Scudetto ma alla fine non è andata bene. Simeone? Cerchiamo di seguire tutta la Fiorentina per prendere tre punti importanti. San Paolo mezzo vuoto? I tifosi sono sempre stati il nostro uomo più, basti guardare contro il Milan".

Allan individua anche le cause del ko netto subito due settimane fa in casa della Samp:"Non eravamo cattivi e questo non possiamo permettercelo. Ne abbiamo parlato tra di noi e proveremo a non sbagliare più l'approccio alle partite. Qui in Italia sono tutte finali. A Napoli a vita? Qui sto benissimo e per me la maglia azzurra è un punto d'arrivo".