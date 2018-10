Ecco i 15 nazionali di Ancelotti: il programma degli impegni Il centro tecnico di Castelvolturno sarà per pochi intimi nelle due settimane di lavoro

Quindici calciatori del Napoli convocati sinora in Nazionale per impegni internazionali.

Lorenzo Insigne inserito nella lista del CT azzurro Mancini per la doppia sfida dell'Italia: il 10 ottobre in un’amichevole contro l’Ucraina a Genova e il 14 per la prima giornata di ritorno della UEFA Nations League contro la Polonia a Chorzow.

Milik e Zielinski di scena nella doppia sfida di Uefa Nations League: Polonia-Portogallo (11 ottobre) e Polonia-Italia (14 ottobre).

Dries Mertens convocato per la doppia sfida: Belgio-Svizzera di Uefa Nations League (12 ottobre) e Belgio-Olanda gara amichevole (16 ottobre).

Hysaj impegnato nell'amichevole Albania-Giordania (10 ottobre) e nella sfida di Uefa Nations League Israele-Albania (14 ottobre).

Rog convocato per la gara di Uefa Nations League Croazia-Inghilterra (12 ottobre) e per l'amichevole Croazia-Giordania (15 ottobre)

Ounas di scena nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Algeria-Benin (12 ottobre) e Benin-Algeria (16 ottobre).

Ospina impegnato nella doppia amichevole: Stati Uniti Colombia (12 ottobre) e Colombia-Costarica (16 ottobre).

Karnezis convocato per il doppio match di Uefa Nations League: Grecia-Ungheria (12 ottobre) e Finlandia-Grecia (16 ottobre)

Albiol convocato per l'amichevole Galles-Spagna (11 ottobre) e nel match di Uefa Nations League Spagna-Inghilterra (15 ottobre)

Mario Rui di scena nella gara di Uefa Nations League Polonia-Portogallo (11 ottobre) e nell'amichevole Polonia-Scozia (14 ottobre).

Diawara convocato per la prima volta con la Guinea per il match di qualificazione in Coppa d'Africa contro il Ruanda (12 ottobre).

Hamsik impegnato nella doppia sfida: Slovacchia-Repubblica Ceca per la Uefa Nations League (13 ottobre) e nell'amichevole Svezia-Slovacchia (16 ottobre)

Koulibaly di scena nella doppia sfida di qualificazioni Coppa d'Africa: Senegal-Sudan (13 ottobre) e Sudan-Senegal (16 ottobre)

Fabian Ruiz impegnato nella doppia sfida per le qualificazioni europee dell'Under 21: Albania-Spagna (11 ottobre) e Islanda-Spagna 16 ottobre.

Luperto, che non era stato convocato per il maych con il Sassuolo per affaticamento muscolare, non parteciperà agli impegni con l'Under 21 e rientrerà a Castelvolturno.