Napoli, la Juventus non frena: Inter k.o. e primo posto a -11 Derby d'Italia deciso da Mandzukic. Domani gli azzurri non possono steccare col Frosinone

di Marco Festa

Il derby d'Italia è della Juvenuts e il Napoli scivola momentaneamente a -11 dai bianconeri, sempre più saldamente al comando della classifica: 43 punti, un record (quattordici vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta). Le speranze partenopee di un passo falso, mezzo o pieno, della "vecchia signora", per mano dell'Inter sono state fatte evaporare da Mandzukic: il croato ha deciso la partita con un colpo di testa vincente al minuto di gioco numero 66. Diventa così determinante per gli azzurri evitare di proiettarsi anzitempo con la mente alla supersfida di Champions League in programma martedì (ore 21) ad Anfield, contro il Liverpool, e battere il Frosinone, domani (ore 15) al "San Paolo", per riportare sotto la doppia cifra il gap di ritardo dal primo posto.

Il tabellino.

Juventus - Inter 1-0

Marcatore: 21' st Mandzukic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic (37’ st Emre Can), Matuidi; Dybala (27’ st Douglas Costa), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. (Pinsoglio, Perin, Benatia, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola). All. Allegri.

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini (24’ st Keita), Brozovic, Joao Mario (32’ st Lautaro); Politano (12’ st Borja Valero), Icardi, Perisic. (Padelli, De Vrij, Ranocchia, D'Ambrosio, Vecino, Candreva). All. Spalletti.

Arbitro: Irrati della sezione di Pistoia.

Note: Ammoniti: Pjanic, Bentancur, Perisic, Brozovic per gioco falloso. Spettatori: 41.495, incasso euro 3.163.509. Recupero: pt 1’, st 4’.