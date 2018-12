Il Napoli Basket la spunta all'overtime su Palermo: 67-60 Coach Lulli: "Abbiamo voluto fortemente i 2 punti. Legittimato il lavoro settimanale"

Ritorno al successo per la Generazione Vincente Napoli che supera il Green Basket Palermo al Palasport di Casalnuovo. Risultato di 67-60 per i partenopei dopo un tempo supplementare. Nella ripresa, il Napoli Basket trova la forza per rimediare anche un primo tempo negativo (26-43 al 20'). Senza Malagoli, a causa di una borsite, e senza Chiera, fuori al 10' per un colpo rimediato ad un occhio, i ragazzi di coach Gianluca Lulli firmano il -12 al 30'. L'intensità difensiva e la continuità in attacco garantiscono un parziale di 15-3 che vale la parità al 38', confermata per l'overtime. Con Di Viccaro, Dincic e Gazineo, Napoli strappa i 2 punti nel supplementare.

"Innanzitutto voglio complimentarmi con i miei ragazzi che questa sera hanno voluto fortemente i due punti in palio. - ha spiegato Lulli nel post-gara - Abbiamo avuto un inizio molto complesso che ci ha tolto un po’ di fiducia. Siamo rientrati con un piglio diverso e lo dicono i numeri: solo 17 punti concessi a Palermo, che nella prima parte ne aveva segnati 43, negli ultimi 25 minuti di gioco. Questa è una chiave di lettura importante. Sono contento dei due punti, ma soprattutto per aver legittimato il grande lavoro fatto in settimana. - ha aggiunto il coach della GeVi Napoli - Una menziona particolare per Gazineo che oggi ha ripagato la fiducia riposta in lui con una prestazione super. Settimana prossima faremo visita a Palestrina, una della formazioni più attrezzate del girone. Servirà lavorare con impegno e costanza in settimana per giocarcela a viso aperto contro un roster molto valido”.

Serie B (Girone D) - Undicesima Giornata (Palasport, Casalnuovo)

GeVi Napoli Basket - Green Basket Palermo 67-60 d1ts

Parziali progressivi: 12-23, 26-43, 44-56, 59-59

Napoli: Guarino 7, Malfatti, Malagoli ne, Erkmaa 3, Molinari, Di Viccaro 27, Dincic 5, Giovanardi ne, Gazineo 6, Puoti ne, Milani 15. All. Lulli.

Palermo: Dal Maso 6, Svoboda 18, Giancarli 6, Paunovic 4, Romano ne, Caronna 11, Lombardo 12, Venturelli 3, Pucci, Bellanca ne. All. Priulla.