Juve Stabia, Germoni e Troest: "Avanti così" I difensori delle vespe sono fiduciosi dopo il successo contro il Trapani

La Juve Stabia ha ripreso a lavorare nella giornata di ieri in vista della gara con il Pordenone dopo la sosta per le nazionali. Ai microfoni del sito ufficiale ha parlato Luca Germoni:

“A Trapani è arrivata una vittoria che ci ha dato morale e, soprattutto, consapevolezza dei nostri mezzi. Dobbiamo lavorare così per portare punti a casa. È stato un successo importante perché è arrivato fuori casa. Il ritiro ci è servito per lavorare meglio e restare più sereni. Abbiamo sempre dimostrato di essere uniti. Dobbiamo continuare così. Parco di Quisisana? Abbiamo fatto un bel lavoro, come tutti i giorni. Abbiamo respirato aria fresca e ora dobbiamo continuare così.”

Sulla stessa lunghezza d'onda un altro difensore delle vespe, il veterano Magnus Troest:

“Abbiamo incamerato tre punti fondamentali per noi, la classifica e ancora di più per il morale. Fisicamente mi sento bene, avevo un po’ di fatica all’inizio, non ero brillante, ma ora sto meglio. Pordenone? Abbiamo la sosta adesso, la vittoria era importante anche per questo. Possiamo lavorare con tranquillità.”

Fonte: ssjuvestabia.it

