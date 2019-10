Boxe: Irma Testa ad Assisi per il Training Camp Elite Per la campana è iniziato il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Sono 12 le Azzurre convocate per il Training Camp Elite in programma ad Assisi, presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, dal 20 al 30 ottobre. Tra loro spicca il nome di Irma Testa, fresca campionessa europea nella categoria dei 57 kg. La ragazza di Torre Annunziata ha iniziato il suo percorso di avvicinamento all'appuntamento più importante della sua giovane carriera, quello con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l'eliminazione ai quarti di finale a Rio de Janeiro, ora l'obiettivo è una medaglia. Ovviamente il colore si spera possa essere oro, ma la concorrenza è tanta. Irma Testa in questi anni è cresciuta molto. E' stata protagonista di tante iniziative per pubblicizzare l'arte nobile del pugilato dedicata anche al gentil sesso. Ma ora si fa sul serio. Basta distrazioni. Irma ha un solo obiettivo nella testa: salire sull'aereo per Tokyo e boxare al meglio per coronare il suo sogno.

Di seguito la lista completa delle convocate: Martina La Piana (51 kg), Olena Savchuk (51 kg), Camilla Fadda (51 kg), Irma Testa (57 kg), Francesca Martusciello (57 kg), Alessia Mesiano (57 kg), Rebecca Nicoli (60 kg), Francesca Amato (60 kg), Monica Floridia (64 kg), Angela Carini (64 kg), Assunta Canfora (69 kg), Flavia Severevin (+81 kg).