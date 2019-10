Luvo Barattoli Arzano, a Cerignola è subito big match Giacobelli:"Andiamo a fare la nostra partita senza timore"

Secondo appuntamento con il campionato per la Luvo Barattoli Arzano. La prima trasferta stagionale propone la sfida in casa con una delle protagoniste della scorsa stagione: il Cerignola. La squadra pugliese dovette arrendersi sul campo amico al cospetto della squadra arzanese che effettuò il sorpasso utile per consolidarsi al secondo posto della classifica.

Quella di domani sarà una sfida completamente diversa. Da inizio stagione fra due squadre che hanno una identità completamente diversa fra loro. Il Cerignola ancora una volta è stato allestito per essere competitivo ad alta quota mentre l’Arzano, ulteriormente ringiovanito, deve crescere gara dopo gara prima di rivestire a pieno titolo il ruolo che il blasone meritato gli attribuisce alla vigilia della stagione.

Dall’altro lato della rete si rinnova il duello con due ex che hanno lasciato ricordi positivi in casa Luvo Barattoli la centrale Camilla Neriotti e la schiacciatrice Giusy Astarita.

“Andiamo a fare la nostra partita senza timore –spiega Nando Giacobelli- le nostre avversarie avranno dalla loro parte l’entusiasmo di inizio stagione. La positività della vittoria in casa dell’Isernia alla prima giornata. Il giocare in un nuovo palazzetto e con un pubblico pronto ad incoraggiarle a fare bene. Le atlete le conosciamo tutte benissimo. Con alcune ci abbiamo giocato sia insieme che contro. Sarà una tappa fondamentale per la nostra crescita, domani sera poi tireremo le somme anche per questa seconda giornata di campionato”.

Si gioca al Palafamila Tatarella in corso Scuola Agraria a Cerignola alle ore 18. Arbitri dell'incontro Giuseppe Di Martino e Domenico Vito Cantore. L'altro posticipo della domenica è Palmi-Agrigento mentre riposa il Modica.